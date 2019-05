Rođene vegeterijanke: ‘Ni kći ni ja nikad nismo probale meso...’

Moja mama nije jela meso dok je bila trudna sa mnom i ja nikad nisam probala meso. Slijedom toga bilo je logično da ni moja Sabina (5) ne jede meso. Suprug jede i naš je dogovor da kći bude na vegetarijanskoj prehrani, kaže Zagrepčanka Lorenna Poturica (30).

Prema posljednjem istraživanju napravljenom za udrugu Prijatelji životinja, u Hrvatskoj je oko 4 posto vegetarijanaca, što čini oko 160.000 stanovnika.

- Dojila sam Sabinu do 3. godine, a dohranu sam počela uvoditi sa šest mjeseci. U njezinoj prehrani rotiram jako puno voća, povrća i žitarica kao što su amarant, proso i kvinoja, pa tofu, sejtan, mahunarke, heljdu, leću... Na dvotjednoj bazi ni jedan dan ne jede isto jelo - objašnjava Lorenna.

Vrlo pažljivo, kaže nadalje, bira što će kuhati kako bi dijete dobilo sve potrebne nutrijente za razvoj. Lorenna kćerkici redovito kontrolira i krvnu sliku, koja je do sada uvijek bila odlična i ništa joj ne nedostaje.

- Mi jedemo samo domaća jaja, a mlijeko radim od svih vrsta arašida, a pijemo i kokosovo i sezamovo, koje ima puno kalcija. Ne izbjegavamo potpuno kravlje mlijeko, jedemo i stvari u kojima ga ima. Sabina ide u Waldorfski vrtić, koji ima kompletno vegetarijansku prehranu, pa nije bilo potrebe da tražim neki poseban režim prehrane za nju. Zna da ne jede meso jer se zbog njega ubijaju životinje i slaže se s tim - kaže Lorenna i napominje da je vegetarijanka zbog suosjećanja prema životinjama. Ipak, ne odbacuje mogućnost da Sabina nekad poželi jesti meso.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Apsolutno bih je podržala u tome jer joj ne mislim nametati svoje izbore - sigurna je Lorenna.

O vegetarijanskoj prehrani djece mišljenja stručnjaka su podijeljena. Dipl. ing. nutricionist Katarina Zupančić kaže kako dobro izbalansirana lakto-ovo-vegetarijanska prehrana, koja uključuje mliječne proizvode, može zadovoljiti sve potrebe djeteta u razvoju.

- U prvoj godini je majčino ili adaptirano mlijeko glavni izvor nutrijenata, a s vegetarijanskom prehranom može se krenuti odmah početkom dohrane. Važno je unositi raznovrsne namirnice i po potrebi napraviti kompletnu krvnu sliku. Vitamin B12 nalazi se u mlijeku, a bjelančevine se mogu nadoknaditi unosom mliječnih proizvoda, jaja ili soje te kombiniranjem mahunarki i žitarica - kaže Zupančić.

Ne veganstvu

Pedijatar dr. Milivoj Jovančević smatra da veganski način prehrane može više naštetiti razvoju djeteta nego educiran vegetarijanski.

I jedan od najcjenjenijih hrvatskih pedijatara, dr. Milivoj Jovančević, mišljenja je da je vegetarijanska prehrana ne bi trebala biti problem ako su roditelji dobro educirani.

- Ako je prehrana djeteta raznovrsna i roditelji su upoznati s važnosti kombiniranja različitih namirnica, ne bi trebalo biti većih deficita mikronutrijenata, a dijete će dobiti sve potrebno za razvoj. Naravno, liječnik mora biti upoznat s posebnim režimom prehrane.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Također, djetetu treba u dogovoru s pedijatrom provjeriti krvnu sliku i željezo. Mogu se uključiti i dodaci prehrani, vitamini i minerali, ali također ne na svoju ruku - savjetuje dr. Jovančević.

No upozorava da s veganskim načinom prehrane treba biti puno oprezniji jer su isključene masti životinjskog podrijetla.

- Takva prehrana zahtijeva iznimne vještine i znanja roditelja o tome kako se to može nadomjestiti, s tim da mnoge studije u svijetu pokazuju da je u više od 90 posto slučajeva bilo pogrešaka te da zbog toga može doći do značajnih nedostataka i problema sa zdravljem - kaže Jovančević.

Pedijatrica dr. Giovana Armano opreznija je i kad je riječ o vegetarijanstvu kod djece.

- Generalno nisam protiv vegetarijanske prehrane, ali ne za djecu u razvoju, koja trebaju iz prehrane dobivati sve nutrijente i ne smijemo ih zakidati za proteine životinjskog podrijetla. Majke to nadoknađuju nekim drugim izvorima proteina, no to nije dovoljno. Zbog toga, ako je dijete na vegetarijanskoj prehrani, trebalo bi pomno pratiti njegov razvoj i raditi češće krvne nalaze - kaže dr. Armano.

Magistar nutricionizma Nenad Bratković iz NutriKlinike također upozorava na zamke ograničene prehrane djece u razvoju.

- Službeni stav Američke akademije nutricionizma i dijetetike iz 2016. kaže da je uravnotežena vegetarijanska prehrana prikladna za sve uzraste. No to se protivi mom osobnom stručnom stavu zbog potencijalnih deficita vitamina i minerala. Primjerice, vitamin B12 iznimno je važan za zdravlje živčanog sustava i prevenciju anemije, a prirodno dolazi isključivo iz namirnica životinjskog podrijetla - ističe Nenad Bratković.