Makaranin se kupa 365 dana: Robert i na -1°C skače u more!

Makaranin se kupa 365 dana: Robert i na -1°C skače u more!
S projektom kupanja svaki dan, 365 dana bez prekida, počeo je 15. travnja prošle godine. Robert iz Makarske priznaje da je bilo mnogo teških trenutaka, ali i dalje voli testirati svoje granice

Ideja se rodila spontano u travnju, dok sam boravio u Puli kod Stipe Drviša, dečka moje sestre Nikoline. On se tad kupao u moru, pa sam i ja ušao s njim, i tu sam imao prvi doticaj s hladnim morem. Ipak, ključni trenutak dogodio se pri povratku u moju Makarsku. Tad sam donio čvrstu odluku da pokrećem vlastiti, neprekinuti niz od 365 dana. Želio sam testirati svoje granice, učiniti nešto veliko za svoje zdravlje i izgraditi čeličnu disciplinu koju živim svaki dan.

