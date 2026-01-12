Makaranin se kupa 365 dana: Robert i na -1°C skače u more!

Ideja se rodila spontano u travnju, dok sam boravio u Puli kod Stipe Drviša, dečka moje sestre Nikoline. On se tad kupao u moru, pa sam i ja ušao s njim, i tu sam imao prvi doticaj s hladnim morem. Ipak, ključni trenutak dogodio se pri povratku u moju Makarsku. Tad sam donio čvrstu odluku da pokrećem vlastiti, neprekinuti niz od 365 dana. Želio sam testirati svoje granice, učiniti nešto veliko za svoje zdravlje i izgraditi čeličnu disciplinu koju živim svaki dan.

