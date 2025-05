U Kanadi rođene sestre Dionne - prve preživjele petorke ikad

Na današnji dan 1934. rođene su identične petorke, sestre Dionne, u Ontariju. Vijest o njima brzo se proširila jer bile su to prve petorke koje su preživjele fazu ranog djetinjstva. Vrlo rano vlada Ontarija ih je odvojila od obitelji, uz bizarno obrazloženje kako ih žele zaštititi od toga da ih obitelj iskorištava. A upravo je to bio plan vlasti: Smjestili su ih u specijalnu bolnicu i napraviti od njih turističku atrakciju.

Yvonne, Annette, Cecile, Emilie i Marie smjele su izlaziti iz bolnice samo kad su ih obilazili turisti, a imale su više od šest tisuća posjetitelja dnevno. Izrađene su lutke koje su im sličile, na kojima je vlast zarađivala, a fotografije djevojčica koristili su za reklamiranje različitih proizvoda. Procjene su da je Ontario na njima zaradio više od 50 milijuna dolara.

Foto: Canada Archives

Tako su živjele sve do devete godine, a vojska liječnika koja je brinula o njima provodila je paralelno i istraživanja na njima. Poslije teške bitke oko starateljstva, djevojčice su 1943. vraćene obitelji, no nije prošlo očekivano. Čim su navršile 18 godina, prekinule su kontakt s njima. Kasnije su napisale knjigu ustvrdivši da su ih roditelji zlostavljali.

Vlada Ontarija im se formalno ispričala zbog izdvajanja od obitelji pa su 1998. objavili da će im isplatiti odštetu. Sve su sestre preminule do 2001. godine.

U kina stigao film Rocky III

Film "Rocky III" stigao je u kina 28. svibnja 1982. godine, a napisao ga je, režirao te u njemu glumio Sylvester Stallone. "Rocky III" zaradio je 270 milijuna dolara, nadmašivši prethodne nastavke.

Foto: imdb

Tematska pjesma, "Eye of the Tiger", dobila je nominaciju za Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Sylvester Stallone zamolio je bend Survivor da napravi pjesmu jer nije dobio dopuštenje za korištenje pjesme grupe Queen "Another One Bites The Dust".

Osnovana tvrtka Volkswagen

Njemačka tvrtka Volkswagen osnovana je 28. svibnja 1937. Počeli su masovnu proizvodnju pristupačnog i brzog vozila. Tako je nastala Buba, auto koji je premašio dugogodišnji svjetski rekord u proizvodnji.

Further developments in Volkswagen diesel affair | Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA/PIXSELL

