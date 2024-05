Rođene su sestre Dionne, prve preživjele petorke na svijetu

Na današnji dan 1934. rođene su identične petorke, sestre Dionne, u Ontariju. Njihovo djetinjstvo obilježilo je odvajanje od obitelji i iskorištavanje u svrhu profita od strane Provincijske vlade Ontarija, koja je od njih napravila turističku atrakciju. Yvonne, Annette, Cecile, Emilie i Marie smjele su izlaziti iz bolnice samo kad su ih obilazile turističke ture, i to više od šest tisuća posjetitelja dnevno. Procjene su da je Ontario na njima zaradio više od 50 milijuna dolara. Slike su im korištene za reklamiranje proizvoda, poput Colgate.

Sylvester Stallone opet utjelovio Rockyja Balbou

Film "Rocky III" stigao je u kina 28. svibnja 1982. godine, a napisao ga je, režirao i u njemu glumi Sylvester Stallone. "Rocky III" zaradio je 270 milijuna dolara diljem svijeta, nadmašivši svoje prethodnike. Njegova tematska pjesma, "Eye of the Tiger" dobila je nominaciju za Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Sylvester Stallone zamolio je bend Survivor da napravi pjesmu jer nije mogao dobiti dopuštenje za korištenje pjesme grupe Queen "Another One Bites The Dust".

Hitler osnovao automobilsku tvrtku Volkswagen

Njemačka tvrtka Volkswagen osnovana je 28. svibnja 1937. Pod kontrolom Adolfa Hitlera "Narodna automobilska tvrtka" počinje masovnu proizvodnju pristupačnog ali brzog vozila. Tako je nastala Buba, auto koji je premašio dugogodišnji svjetski proizvodni rekord od 15 milijuna vozila, koji je držao Fordov model.

