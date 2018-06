Rodila blizance, ali među njima je razlika čak više od 3 godine

Nije joj bilo nimalo žao kada je potrošila 12.000 funti (oko 100.000 kuna) na tretman potpomognute oplodnje, bilo je to ostvarenje njezinog sna da napokon postane majka. Samantha McConnell (46) iz Velike Britanije danas ima 5-godišnju Grace i 21-mjesečnog Roryja, a oni su zapravo blizanci.

Začeti su tijekom istog postupka - spajanja njezinih jajašaca sa spermom donora. Dio embrija je tada zamrznut, a iz jednog je nastala njezina kći koju obožava.

Kaže da, iako je razlika među njezinih dvojajčanih blizancima više od tri godine, vrlo su povezani.

- Čudesno je imati blizance koji su rođeni s nekoliko godina razlike. Imaju iste nestašne osmjehe i vrlo su bliski. Rory je živahan dječačić, a Grace je njegova zaštitnički orijentirana starija sestra - kaže ponosno ova samohrana majka, a prenosi The Sun.

