Rodila blizance kćeri koja zbog raka nije mogla ostati trudna

Michaela Gump Johnson (28) je htjela imati i drugo dijete, ali liječnici su joj otkrili rak vrata maternice, a njena jedina opcija za dijete bila je surogat mama. Njena mama se sama ponudila da joj bude surogat

<p>Kada su <strong>Michaeli Gump-Johnson</strong> iz Illinoisa u SAD-u dijagnosticirali rak također su joj rekli da više neće moći imati djecu. Za Michaelu je to bila jako teška vijest. Osjećala se grozno, a onda joj je njena mama <strong>Sheila</strong> ponudila da rodi umjesto nje. </p><p>- Pogledala sam u ekran i suze su samo potekle. Dvije male točkice, dva sitna otkucaja srca. Taj prvi ultrazvuk je vrijedio svih čekanja, operacija i hormona. Nisam mogla vjerovati da je mama ostala trudna s mojim blizancima - ispričala je Michaela.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preslatki blizanci kojima su davali samo 10 posto šanse za život danas su modeli</strong></p><p>Dvije godine ranije Michaela je željela dobiti drugo dijete. Međutim, liječnici su otkrili da ima nešto na grliću maternice.</p><p>- Nikad prije nisam vidio nešto slično. Moramo napraviti biopsiju - rekao joj je liječnik. Michaela je rekla da je osjećala da se sprema nešto grozno. </p><p>Dva tjedna kasnije je saznala da ima rak vrata maternice.</p><p>- Nisam znala kako da to kažem mami. Nas dvije smo bile najbolje prijateljice. Bile smo više kao sestre. Razgovarale smo svaki dan. Mislila sam da će je ta vijest uništiti. Ali, ona je reagirala nevjerojatno. Napisala mi je da me voli i da ćemo zajedno proći kroz to teško razdoblje - rekla je Michaela i dodala da se osjećala užasno od pomisli da je rak u njoj.</p><p>Također, liječnik joj je rekao da jednom kada krene ići na terapije neće više moći imati djece. Njena jedina šansa je bila stvoriti embrije prije nego što krene s terapijama.</p><p>Njena mama ju je molila da razmisli o tome. Ali, Michaela je bila svjesna da čak i ako stvori embrije da nema surogata. Onda se njena mama ponudila da ona bude njezin surogat.</p><p>- Bila sam zapanjena. Nisam mogla vjerovati da je moja nevjerojatna mama ponudila svoje tijelo. Nikada je nisam više voljela - ispričala je Michaela koja je odlučila ići na tretmane plodnosti.</p><p>Nakon toga uslijedile su kemoterapije. Njena mama je cijelo vrijeme bila uz nju. Nakon tri mjeseca dobila je fantastične vijesti. Više nije imala rak. Ali, njena mama je tada imala 42 godine i nisu bili sigurni hoće li liječnici dopustiti da bude surogat, ali na kraju ipak jesu.</p><p>Svi su se nadali da će postupak uspjeti, a nakon deset dana dobila je predivne vijesti. Test je bio pozitivan.</p><p>Četiri tjedna kasnije na ultrazvuku je vidjela svoje bebe. </p><p>- Imala sam bebe, ali nisam bila trudna. Bila sam jako zahvalna mami, ali u isto vrijeme sam očajnički željela da ih sama nosim - kaže Michaela.</p><p>Kasnije su saznali da čekaju dječaka i djevojčicu, a reakcije ljudi kada je Michaela otkrila ovu vijest su bile fascinantne.</p><p>- Neki su bili oduševljeni, a neki šokirani. Moje bebe su bile zdrave i mama se dobro osjećala. To mi je bilo najbitnije - rekla je i dodala da se u početku malo brinula hoće li se uspjeti povezati s bebama, ali kada su se rodile zaboravila je na te brige.</p><p>- Onog trenutka kada sam ih uzela u naručje, svaka briga oko vezanja je nestala. Tolika količina ljubavi je bila nevjerojatna. Moja mama je pravi heroj kojoj nikad neću moći zahvaliti dovoljno - rekla je Michaela i dodala da je blizancima sada 14 mjeseci, a kada budu dovoljno stari reći će im istinu o njihovom rođenju. </p><p>Njena mama je rekla da nikad nije požalila što je odlučila biti svojoj kćeri surogat iako joj nije bilo lagano.</p><p>- Sa 42 godine to zaista nije bilo jednostavno. Osim Michaele imam još dvoje djece, a osim toga imala sam gestacijski dijabetes kao i krvni ugrušak pa sam trebala posebnu brigu za vrijeme trudnoće. Nisam htjela da Michaela ima nekog stranca za surogata i osjećala sam se lijepo jer se mogla osloniti na mene. Što se tiče moje veze s bebama, već od samog početka rekla sam sebi da nisu moje. Ipak bilo je teško odvojiti se od njih, ali znala sam da su s najboljom mamom na svijetu, a ja sam bila sretna što sam baka toj predivnoj djeci - ispričala je za kraj Sheila, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11849201/gave-birth-twin-grandchildren-cervical-cancer-daughter-infertile-23-hard/" target="_blank">The Sun</a>.</p>