Rodila je petero djece drugim ženama: Ovisna sam o trudnoći

Didi Perry (50) iz Dallasa u SAD-u počela je sa surogat majčinstvom prije otprilike osam godina, 16 godina nakon što je rodila zadnje od svoje troje djece.

Parovima, koji su imali problema sa postizanjem i održavanjem trudnoće, nosila je i na svijet donijela petero djece, posljednje kratko prije svojeg 50-og rođendana. Svaki put su liječnici u njezinu maternicu umetnuli oplođena jajašca pravih roditelja, i dalje je sve išlo glatko.

Kada su ta djeca provirila svoje glavice u rađaonici, njihovi roditelji su plakali od sreće.

- Teško je riječima opisati koliko su to bili emotivni trenuci. Teško mi je opisati kako sam se ja osjećala dok sam ih gledala kako prvi put uzimaju svoje dijete u ruke, gledaju ga i plaču od sreće. Bilo je to nevjerojatno - ispričala je, a prenosi Daily Mail.

Didi kaže kako joj je glavna motivacija bila pomoći parovima koji su silno željeli imati dijete. Priznaje i da je uživala dok je bila trudna. Kada je osjećala pomicanje živog bića u sebi, osjećala se zdravo te u šali kaže kako je ovisna o trudnoći.

Nikada nije imala problema odvojiti se od te djece nakon što ih je rodila, jer je bila svjesna od samog početka da to nisu njezini mališani.

Iako mnoge žene pristaju biti surogat majke zbog novca, Didi tvrdi da njoj to nije bilo na prvom mjestu, već dodatni bonus. Mnogi parovi traže mlađe žene da nose njihovo dijete, ali bilo je i onih kojima Didine godine nisu smetale.

- U početku sam planirala nositi dijete jednoj obitelji, ali nakon tog iskustva čistog zadovoljstva, znala sam da to moram ponoviti. Zahvalna sam što sam pronašla parove kojima nije smetalo to što sam starija od 40 godina. Nikada to nisam radila zbog novca, zaista sam željela pomoći tim ljudima - kaže Didi.

Nakon što je rodila peto dijete kao surogat majka, odlučila je da više neće. Sada radi u agenciji "Surrogate Solutions" kao koordinatorica - spaja buduće surogat majke sa parovima koji žele dobiti bebu.

- Jako volim svoj posao. Više nisam ta koja nosi bebe, ali sam još uključena u pomaganje formiranja obitelji. Osjećam kao da je surogat majčinstvo ušlo u moj život iz nekog razloga, da pomažem ljudima kako bi dobili svoje potomke - dodala je.

Njezina najmlađa kćer Shayna ima 23 godine i razmišlja o tome da i ona krene majčinim stopama. Didi je ponosna: "Divno je što sam je imala priliku potaknuti na to".

