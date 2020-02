'Rodila sam blizance bez obzira na bolni reumatoidni artritis'

Žene koje boluju od upalnih reumatskih bolesti zbog lijekova koje koriste moraju planirati trudnoću, no ne trebaju strahovati od bioloških lijekova u drugom stanju niti trpjeti bolove i mučiti se s otežanom pokretljivošću zbog njih, kaže Ivana Trpin (37) iz Zagreba, mama veselih blizanaca Sare i Luke, koji su svijet ugledali prije šest mjeseci.

- Još 2002. dijagnosticirana mi je Chronova bolest i tad sam završila na lijekovima. Bolest sam dobro držala pod kontrolom, no 2007. se preobrazila u reumatsku. Dijagnoza je bila spondiloartritis (koji uključuje grupu reumatski upalnih bolesti: reumatoidni artritis, aksijalni spondiloartritis i psorijatični artritis) i tad sam prešla na druge lijekove. To još nisu bili biološki lijekovi, jer je trebalo vremena da se otkrije koja vrsta lijeka kod mene najbolje djeluje - priča Ivana.

Kako tad još nije bila udana i nije planirala trudnoću, vrsta lijeka u to vrijeme nije joj bila presudna. Tako ni 2010. godine, kad je prešla na biološke lijekove, nije previše razmišljala o tome.

- No kad sam upoznala sadašnjeg supruga i kad smo odlučili zasnovati obitelj, naravno da nam je to bilo izuzetno važno pitanje. Konzultirali smo se s liječnikom te nam je on rekao da biološki lijek ne predstavlja nikakav problem u trudnoći i da ga mogu nastaviti piti. No nama je prepustio odluku, a kako čovjek uvijek ima neka pitanja, prvo sam odlučila probati izdržati bez terapije - priča.

No nakon četiri mjeseca počeli su problemi - oticali su joj zglobovi na nogama i kočili se, tako da je svaki pokret bio bolan. Trpjela je oko godinu dana, a onda se više nije mogla kretati bez štaka. Još je jednom konzultirala liječnika i odlučila se vratiti terapiji.

- Nekako se poklopilo da sam oko godinu dana pila biološki lijek, dok nije došlo do remisije, pa sam tek onda ostala trudna. Cijelu trudnoću sam pila lijekove, osim zadnjih mjesec dana. Cijelo to vrijeme bila sam pod kontrolom reumatologinje, svaki mjesec kontrolirala krv i sve je bilo u redu - kaže.

I stručnjaci posebno ističu kako su redovite kontrole presudne za zdravlje majke, kao i djeteta, te da uz redovito praćenje stanja ne treba strahovati od posljedica lijekova. Kako je bila u pitanju blizanačka trudnoća i činilo se da se jedna beba slabije razvija, Ivana je u 31. tjednu trudnoće zadržana u bolnici, no dočekala je 37. tjedan, kad je napravljen carski rez.

- Mjesec dana prije toga liječnici su me skinuli s lijeka kako bi se smanjio rizik od mogućeg krvarenja. Sve je prošlo u najboljem redu, tako da bih svim trudnicama koje koriste biološke lijekove za kontrolu reumatoidnih bolesti preporučila da ih koriste bez straha umjesto da se muče - kaže. Dodaje kako se lijekovima vratila mjesec dana nakon carskog reza.

- U prvo vrijeme sam i dojila, oko dva mjeseca, no kako sam imala problema s tim, kasnije sam prorijedila dojenje i počeli smo s dohranom. Djeca su zdrava, dobro napreduju i jedina razlika u odnosu na vršnjake je što su nam preporučili da ih ne cijepimo do 6. mjeseca, pa smo prvo cijepljenje odradili prije dva dana i čekamo ono za tuberkulozu - kaže mlada mama i dodaje da mališani dosad ni jedan dan nisu bili bolesni.

