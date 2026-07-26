Roditelji mijenjaju odgoj: U prvom planu zdravlje, emocije

Prakse poput pisanja zahvalnica ili obveznog pražnjenja tanjura, čak i kada je dijete sito, sve češće nestaju zbog opuštenijeg, modernijeg roditeljstva. Istraživanje provedeno među 1.000 roditelja djece u dobi od 0 do 10 godina otkrilo je da pripadnici generacije Z i milenijalci u odgoju sve više prednost daju zdravlju i dobrobiti djeteta umjesto tradicionalnim disciplinarnim metodama.

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Gotovo polovica ispitanika (45 posto) izjavila je da prakticira tzv. 'nježno roditeljstvo', pristup koji izbjegava kazne, potiče smireno i nenametljivo okruženje bez srama i krivnje te promiče emocionalnu sigurnost i otvorenu komunikaciju. Čak 58 posto roditelja fokusira se na razvoj emocionalne inteligencije, ističući važnost emocionalne svjesnosti i povezivanja s djecom kako bi im pomogli u upravljanju vlastitim emocijama.

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Istodobno, suvremeni roditelji pokazuju sve izraženiju zaštitničku ulogu. Samo osam posto ispitanih podržava tzv. 'latch key' roditeljstvo, praksu iz 1970-ih i 1980-ih kada su djeca imala vlastiti ključ i ostajala sama kod kuće nakon škole zbog zaposlenosti roditelja. Tek 15 posto roditelja danas bi dopustilo djeci da samostalno bicikliraju do škole, a svega 13 posto da se igraju vani bez nadzora.

Priprema domaćih kašica za dohranu, korištenje tablica nagrađivanja ili poticanje djece da se nose s dosadom također su trendovi koji bi, prema istraživanju, mogli postati stvar prošlosti zbog promjena u odgojnim stilovima.

Tri četvrtine roditelja (75 posto) smatra da su promjene u roditeljskim trendovima najizraženije upravo kod današnjih obitelji s djecom mlađom od 18 godina. Čak 80 posto ispitanih to pripisuje utjecaju tehnologije, dok 53 posto vidi društvene mreže kao glavni poticaj za promjenu jer roditelji sve više uspoređuju svoje prakse s drugima. Više od polovice (54 posto) smatra da porast dostupnih istraživanja o zdravlju i dobrobiti utječe na njihove odluke.

Glasnogovornik Vitabiotics Wellbabyja izjavio je: 'Trendovi u odgoju djece stalno se razvijaju. No jedno je kroz generacije ostalo nepromijenjeno, važnost dobrog zdravlja i prehrane za bebe i djecu. Teško je reći koji će trendovi nestati, a koji će se možda vratiti za 30 godina. Zdrave navike nisu trend, a ono što je nutritivno optimalno za dijete danas, vrlo će vjerojatno biti slično i u budućnosti'.

Istraživanje je pokazalo i da 48 posto roditelja iz generacije Z svoj stil roditeljstva opisuje kao 'pretežito moderan', u usporedbi s 38 posto milenijalaca i pripadnika generacije X. Četrdeset posto ispitanika smatra da su manje tradicionalni u odgoju nego njihovi roditelji, dok 67 posto mlađih roditelja iz generacije Z osjeća pritisak da slijedi moderne trendove roditeljstva.

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Čak 87 posto svih ispitanika smatra da se obrasci ponašanja roditelja stalno mijenjaju, a 80 posto navodi da se način odgoja promijenio čak i od trenutka kada su imali prvo dijete, što 59 posto njih priznaje da im otežava držati korak s novitetima.

Istraživanje, provedeno putem platforme OnePoll, pokazalo je i da 68 posto roditelja smatra kako se u odnosu na prethodne generacije povećao fokus na zdravlje i dobrobit djece. Dodatno, 71 posto vjeruje da današnji roditelji imaju više znanja o pravilnoj prehrani nego što su imali njihovi roditelji ili bake i djedovi.

Unatoč tome, istraživanje je pokazalo da mnogi roditelji i dalje nisu upoznati s ključnim preporukama o vitaminima za bebe i malu djecu. Britanske zdravstvene smjernice (NHS) preporučuju da sva djeca u dobi od šest mjeseci do pet godina dobivaju dnevne dodatke s vitaminima A, C i D, osim ako ne piju oko pola litre adaptiranog mlijeka dnevno, no 39 posto ispitanika to nije znalo.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Melissa Cohen, voditeljica odjela za prehranu u Vitabioticsu, komentirala je: 'Svaka generacija ima svoj pogled na roditeljstvo. No ono što se ne mijenja jest želja roditelja da učine ono što je najbolje za svoju djecu. Razlika je u tome što današnji roditelji imaju više alata, više znanstvenih saznanja i više podrške nego ikada prije. Ove informacije i dodatne smjernice omogućuju roditeljima da donose informirane odluke o zdravlju svoje djece od samog rođenja - primjerice, pazeći da dobiju sve potrebne nutrijente', piše The Sun.