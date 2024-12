Rolling Stonesi zabranili objavu filma jer zbog alkohola i droge nisu bili zadovoljni izvedbom

Na današnji dan 1968. godine započelo je dvodnevno snimanje koncertnog TV filma 'The Rolling Stones Rock and Roll Circus', koji je snimljen na improviziranoj cirkuskoj pozornici, uz sudjelovanje Jethro Tulla, The Who i Marianne Faithfull, dok su John Lennon i Yoko Ono nastupili kao dio jednokratne grupe pod nazivom The Dirty Mac, zajedno s Ericom Claptonom na gitari, Mitchem Mitchellom na bubnjevima i Keith Richardsom na basu.

