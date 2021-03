Uspio je još jednom! Budimir Šobat Buda (55), naš proslavljeni ronilac na dah koji je do subote držao Guinnessov rekord u držanju daha pod vodom, produljio je stari rekord (24 minute i 11 sekundi) za čak 22 sekunde, izdržavši pod vodom 24 minute i 33 sekunde. Po tom je rezultatu jedan od deset statistički najboljih ronilaca na dah u svijetu, a njegove pobjede imaju poseban karakter: Buda roni za humanitarne svrhe, za Udrugu za osobe s invaliditetom iz Siska.

POGLEDAJTE VIDEO: Još jedan uspjeh velikog sportaša

U vrijeme kada je ostvario zadnji rekord, u ožujku 2018. godine, motiv je bilo prikupljanje sredstava za izgradnju inkluzivne samoodržive farme u Hrastovici pored Petrinje, koju Udruga gradi u suradnji s partnerima. Cilj je stvoriti održivo imanje na kojem bi se uzgajale životinje i sadilo voće i povrće, iz čije bi se prodaje namirilo financiranje života osoba s invaliditetom u stambenoj zajednici.

No, potresi koji su se dogodili 28. i 29. prosinca prošle godine nametnuli su Udruzi osoba s invaliditetom novi cilj, slijedom čega je i Buda usmjerio svoje aktivnosti.

Naime, u tim je potresima značajno oštećena zgrada u kojoj je Udruga prije četiri godine uredila Sobu čuda - centar za ranu intervenciju i terapiju osoba s invaliditetom, za čije su uređenje sami, prije četiri godine kada im je Grad Sisak dodijelio zgradu, prikupili sredstva. Pune četiri godine sami su i financirali plaće stručnjaka, jer država nije odgovorila na prijedlog da im se prizna status pružatelja usluga iz socijalne skrbi.

Nakon potresa zgrada je toliko oštećena da ne mogu nastaviti s pružanjem terapije u njoj, a kako je riječ o zaštićenom kulturnom dobru, pitanje je koliko bi dugo obnova trajala. Grad Sisak ponudio je, stoga, Udruzi zemljište na kojem može graditi novu zgradu, od prve cigle, pa je ova humanitarna akcija Budimira Šobata prva s tim ciljem.

Buda, inače, roni s mislila na svoju kćer Sašu (20), koja se od djetinjstva bori s cerebralnom paralizom, autizmom i epilepsijom. Ona mu je stalni motiv za pomicanje granica, što u osobnom životu, on i supruga Aleksandra, zbog Saše rade cijeli život. Od prvih dana njenog života iz dana u dan bore se za to da Saša napravi mali korak naprijed, a sve prepreke kroz koje su prolazili gradile su njihovo zajedništvo i činile ih boljima.

Buda priča kako se njegov život sa Sašinim rođenjem u potpunosti promijenio

Od čovjeka koji je imao manekensku karijeru u Londonu, pa bio vlasnik kafića, volio popiti i provoditi se, u jednom je trenutku morao prestati voljeti sebe i biti sam sebi u prvom planu. Dodaje kako mu je supruga u tome bila glavna inspiracija.

- Žene mogu izdržati puno više od muškaraca, a razlog je to što to žele. One primjerom pokazuju da je to stvar izbora. U trenutku kad vam se dogodi nešto tako veliko kao što je bolest djeteta koja se nama dogodila, jednostavno morate prestati misliti samo na sebe, to je stvar izbora, kazao nam je Buda pojašnjavajući tu svoju tvrdnju. Dodaje kako je zato bio jako razočaran kad je od Centra za autizam u Zagrebu dobio informaciju da se čak 80 posto očeva ne može nositi s promjenama koje im u život donese autistično dijete i obitelji se često raspadaju

- Možda je sreća u tome što smo se moja supruga i ja u životu našli, no kad bih vidio kako se ona nosi s problemima, ja jednostavno nisam mogao biti umoran, ili namrgođen, kaže.

Sa sumnjama u to da sa Sašom nešto nije u redu suočili su se 7. mjesecu Aleksandrine trudnoće. Tada su liječnici na pregledu ustanovili proširenje moždane komore i rekli su da se može roditi s problemima, ali i ne mora. Tako je supruga Aleksandra zadnje mjesece čuvala trudnoću. Saša se rodila normalno, sa 3,5 kilograma i s visokim Apgarom, no ubrzo se pokazalo veliko krvarenje i teška moždana atrofija, ispričala nam, je Aleksandra.

Liječnici su im tada rekli da će biti sreća ako djevojčica preživi, a kad je navršila dva tjedna, da neće moći ni sjediti, kamoli hodati. Kako Saša nije imala motoriku, roditeljima je savjetovano da što prije započnu vježbati s njom, pa su već s njenih 45 dana bili u Specijalnoj bolnici Goljak i započeli s vježbama.

- Vježbali smo s njom 5 do 6 sati na dan. Imali smo i sreće, pa je Saša s 2,5 godine već bila na nogama i vratilo joj se oko 95 posto motorike, ispričala je majka za 24 sata prije otprilike 3 godine. Tada su počeli primjećivati da se okreće prema zidu i ne gleda ih u oči. Počela je gledati u svoje ruke i ljuljati se. Bio je to autizam. No, nisu odustajali.

Kako je Saša u to vrijeme obožavala tatu, on je sjedio i vježbao s njom po 3 do 4 sata svaki dan. Upisali su je u vrtić u Centru za autizam, te u suradnji s njihovim stručnjacima pomalo nastavili pomicati granice. Tako je Saša s 3,5 godine zahvaljujući tati proplivala, s četiri godine je skinula pelenu, a pomalo su se vratile i emocije, pa su na licu svoje djevojčice mogli prepoznati smijeh i veselje. No, sa sedam godina pojavila se i epilepsija.

Unatoč svemu, uz podršku stručnjaka, u međuvremenu su puno postigli. Saša danas ima visoku dozu samostalnosti: Može se sama odjenuti, skinuti, jesti, odnosno obaviti osnovnu brigu o sebi, iako mora imati nekoga tko je stalno uz nju i brine o svemu što joj treba, priča Aleksandra. Dodaje kako se kao roditelji već neko vrijeme pripremaju za to da Saša mora otići od njih, jer i autistična djeca imaju želju za samostalnošću kao i zdrave osobe.

No, u našem društvu nema dovoljno mogućnosti za njeno osamostaljivanje. U Zagrebu postoji tek nekoliko stambenih zajednica, što nije dovoljno s obzirom na potrebe. U Centru za autizam postoji stacionar, no to ne odgovara Sašinim potrebama. pa je roditelje razveselilo upoznavanje s Dijanom Smajo, predsjednice Udruge za osobe s invaliditetom Sisak, koja i sama ima djevojčicu s autizmom i slične brige. Priča o inkluzivnoj farmi u okviru koje bi postojale i stambene zajednice za osobe s invaliditetom odličan je primjer kako bi trebalo rješavati budućnost osoba s invaliditetom, smatra Buda.

U Udruzi za osobe s invaliditetom kažu kako je sadnja povrća na farmi u Hrastovici već započela, no planovi koje su imali vezano uz uređenje gospodarskih objekata, a onda i zgrade u kojoj će biti stambene jedinice, na neko vrijeme će usporiti. Naime, sada je prioritet izgradnja nove Sobe čuda, zgrade koja će imati oko 200 četvornih metara, u okviru koje će biti uređena Soba čuda - dvorana za provođenje terapije - uz odgovarajuće kabinete za stručnjake. Kad bude osigurana ta vrsta podrške, sve snage će ponovo biti usmjerene na izgradnju farme.

Riječ je o projektu inkluzivne farme, na kojoj bi djeca sa svim s poteškoćama mogla živjeti uz podršku stručnjaka, te u skladu sa svojim mogućnostima sudjelovati u sadnji voća i povrća, održavanju plastenika, te brinuti o životinjama. Tako bi samostalno proizvodili hranu i imali radnu terapiju, uz podršku stručnjaka i brojnih volontera koji često sudjeluju u radu takvih zajednica. U okviru farme postojalo bi i nekoliko stambenih zajednica, kao svojevrsni dom za roditelje koji su u godinama i više ne mogu živjeti sami i brinuti o svojoj djeci, kako bi posljednje godine života proživjeli u njihovoj blizini i mogli se uvjeriti da su dobro.

Do sada je izgradnja te farme bila jedan od glavnih motiva za Budine ronilačke uspjehe, iako on i supruga i privatno rade na tome da osnuju zakladu za Sašu, kako bi je zbrinuli za vrijeme kad oni više ne budu uz nju.

Snaga duha za ronioca jednako važna kao i snaga tijela

Budimir Buda Šobat kaže kako je za nevjerojatan uspjeh kojim je oborio vlastiti i Guinnessov rekord potrebno snažiti tijelo na poseban način, no još je više važno stabilizirati duh - emocije i misli - kako bi ih mogao staviti pod kontrolu dok je pod vodom.

Tako prije obaranja rekorda njegov redovni trening na suhom podrazumijeva vježbe istezanja najmanje četiri puta tjedno. Uz to, zaključio je da mu uvelike pomaže i veslanje, pa tijekom priprema odradi i po 40 do 50 kilometara veslanja. To doprinosi snazi i izdržljivosti tijela. Redovan dio priprema su i treninzi u bazenu, s tim da dva do tri puta tjedno radi i vježbe s bocom kisika, uz to što jednom tjedno radi klasičnu vježbu statičkog ronjenja na dah. Cijelo to vrijeme bit će i u posebnom režimu prehrane, a njegova je tajna to da je stalno - pomalo gladan.

- Osobno sam došao do spoznaje, i to uvijek preporučujem sportašima koji streme ka vrhunskim rezultatima, da uvijek trebam biti malo gladan, tako da pojedem nekoliko žlica manje od onog što mi treba. Kod ovakvih pothvata jako je važno da čovjek bude mršav - pojašnjava. Kako uz to, treba voditi računa o tome da organizam dobije dovoljno vitamina i minerala, tijekom pripreme svakodnevno priprema sokove od voća i povrća, koji su odličan izvor važnih nutrijenata.

Kaže kako se oko 18. minute obično javljaju kontrakcije tijela, pa se u tim trenucima koncentrira na njihovo brojanje i trenutak, kako bi održao svijest. Dok roni, tijelo i mozak izlaže gubitku kisika, što lako može dovesti do gubitka svijesti, pa je to zapravo ples po rubu. No, ronjenje je njegova velika ljubav, a kći Saša inspiracija, zbog koje u šali kaže kako neće stati dok ne dosegne - pola sata pod vodom.

Svi koji žele uplatiti donaciju za izgradnju nove Sobe čuda mogu to učiniti na žiro račun Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, s naznakom 'donacija za Sobu čuda', na račun u RBA: IBAN: HR3324840081105429603.