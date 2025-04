Rotkvica na 10 načina: Mogu u salatu, a jede se i njezino lišće

Rotkvica, hrskavo korjenasto povrće prepoznatljivog paprenog okusa, često je podcijenjeni dragulj u gastro svijetu. Jedna od najvećih prednosti rotkvica je njihova niska kalorijska vrijednost - šalica narezanih sirovih rotkvica sadrži manje od 20 kalorija, a to ih čini idealnom namirnicom za one koji paze na prehranu, žele smršavjeti ili održavati tjelesnu težinu. Dobar su izvor dijetalnih vlakana (gotovo dva grama po šalici), ključnih za zdravu probavu. Obiluju vitaminom C, snažnim antioksidansom koji štiti stanice od oštećenja, podržava imunološki sustav i važan je za zdravlje kože - jedna šalica može zadovoljiti značajan dio dnevnih potreba za ovim vitaminom. Također sadrže važne minerale poput kalija, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka, kalcija za zdravlje kostiju te manje količine folata, magnezija i željeza.

