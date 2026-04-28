Dvije konzerve tune, jedna slanutka i malo začina su sve što vam treba za ovo jelo. Brzo, zasitno i jednostavno rješenje za pauzu koje možete napraviti za ručak već danas
Ručak gotov za 15 minuta: Tuna i slanutak kao proteinski obrok
Zašto svi vole ovaj ručak
Ovo je ručak koji spašava dan. Trebaju vam dvije konzerve tune i jedna konzerva slanutka i već ste na pola puta. Sve skupa ima puno proteina pa odlično drži sitost kroz popodne. Nema kompliciranja ni kuhanja. Sastojci iz smočnice, minimalan trud i rezultat koji izgleda i miriše kao da ste proveli više vremena u kuhinji. Idealno kad ste u žurbi, radite od doma ili trebate nešto pametno ponijeti na posao.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako ga složiti u 15 minuta
Otvorite konzerve, ocijedite tunu, isperite slanutak pod vodom i sve stavite u zdjelu. Začinite onim što već imate kod kuće, na primjer malo maslinova ulja, limunova soka, soli i papra. Ako volite svježinu, ubacite nasjeckani peršin ili mladi luk. Ako želite kremastiji osjećaj, možete dodati žlicu jogurta ili senfa, ali nije nužno. Sve dobro promiješajte i probajte. Ako treba, dodajte još prstohvat soli ili još par kapi limuna. Gotovo za manje od jedne pjesme na radiju.
Poslužite ga kako vama paše
Ova mješavina funkcionira samostalno kao salata, ali i kao brzinski namaz na tost. Super je i u tortilji ili u zdjelici preko svježe zelene salate. Zbog puno proteina dugo ćete biti siti, a priprema ne traži posebne vještine ni planiranje. Plus, sve je povoljno i dostupno u svakoj trgovini. Ako pripremate unaprijed, držite u hladnjaku i začinite limunom tik prije jela za najbolji okus. Jednostavno, praktično i pametno. Upravo onakav ručak koji stvarno stignete napraviti svakog dana, piše EatingWell.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+