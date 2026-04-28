Ručak gotov za 15 minuta: Tuna i slanutak kao proteinski obrok

Dvije konzerve tune, jedna slanutka i malo začina su sve što vam treba za ovo jelo. Brzo, zasitno i jednostavno rješenje za pauzu koje možete napraviti za ručak već danas

Zašto svi vole ovaj ručak

Ovo je ručak koji spašava dan. Trebaju vam dvije konzerve tune i jedna konzerva slanutka i već ste na pola puta. Sve skupa ima puno proteina pa odlično drži sitost kroz popodne. Nema kompliciranja ni kuhanja. Sastojci iz smočnice, minimalan trud i rezultat koji izgleda i miriše kao da ste proveli više vremena u kuhinji. Idealno kad ste u žurbi, radite od doma ili trebate nešto pametno ponijeti na posao.

Kako ga složiti u 15 minuta

Otvorite konzerve, ocijedite tunu, isperite slanutak pod vodom i sve stavite u zdjelu. Začinite onim što već imate kod kuće, na primjer malo maslinova ulja, limunova soka, soli i papra. Ako volite svježinu, ubacite nasjeckani peršin ili mladi luk. Ako želite kremastiji osjećaj, možete dodati žlicu jogurta ili senfa, ali nije nužno. Sve dobro promiješajte i probajte. Ako treba, dodajte još prstohvat soli ili još par kapi limuna. Gotovo za manje od jedne pjesme na radiju.

Poslužite ga kako vama paše

Ova mješavina funkcionira samostalno kao salata, ali i kao brzinski namaz na tost. Super je i u tortilji ili u zdjelici preko svježe zelene salate. Zbog puno proteina dugo ćete biti siti, a priprema ne traži posebne vještine ni planiranje. Plus, sve je povoljno i dostupno u svakoj trgovini. Ako pripremate unaprijed, držite u hladnjaku i začinite limunom tik prije jela za najbolji okus. Jednostavno, praktično i pametno. Upravo onakav ručak koji stvarno stignete napraviti svakog dana, piše EatingWell.

Najgori parovi Zodijaka: Ove veze su osuđene na propast...
NI NE POKUŠAVAJTE...

Najgori parovi Zodijaka: Ove veze su osuđene na propast...

Ovan ima vrlo entuzijastičnu i zastrašujuću osobnost koja može biti teška za Rakove dok su Škorpioni poznati po svom asertivnom i 'uvijek sam u pravu' stavu koji Lavovi ne podnose
Što će vam afrička šljiva? Ovih 10 prirodnih napitaka super su za bolju izdržljivost u krevetu
PRODULJITE AKCIJU

Što će vam afrička šljiva? Ovih 10 prirodnih napitaka super su za bolju izdržljivost u krevetu

Zaboravite na umjetne preparate i okrenite se prirodi. Ovi napitci su itekako efikasni što se tiče produljivanja izdržljivosti u krevetu kod muškaraca. Isprobajte onaj koji vam odgovara i oduševite partnericu
FOTO Mama influencerica: Anita voli pozirati bez ičega na sebi
AUTENTIČNA I LIJEPA

FOTO Mama influencerica: Anita voli pozirati bez ičega na sebi

Kolumbijska influencerica i model Anita Beleño već je godinama prisutna na medijskoj sceni, a javnost je jednako fascinirana njezinim stilom kao i njezinim privatnim životom

