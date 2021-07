Izraženo u brojkama, 741.000 slučajeva karcinoma u 2020. godini povezano je s nezdravim navikama konzumacije alkohola na globalnoj razini, objavili su autori studije na čelu s Harriet Rumgay iz međunarodne agencije za istraživanje raka u Lyonu (International Agency for Research on Cancer, IARC). Studija je objavljena u srpnju u časopisu The Lancet Oncology.

Muškarci su pogođeniji od žena i predstavljaju tri četvrtine od ukupnog broja slučajeva.

Procijenjeni udio slučajeva raka povezanih s alkoholom osobito je visok u istočnoj Europi i istočnoj Aziji te iznosi oko 6 posto, dok najnižu stopu imaju sjeverna Afrika i zapadna Azija.

Među oboljelima su uglavnom ljudi koji piju veće količine alkohola. No, i umjereni konzumenti zauzimaju značajan udio, oko 14 posto; to su ljudi koje piju oko 20 grama alkohola dnevno, što su otprilike dvije manje čaše vina ili pola litre piva.

- Konzumacija alkohola povezana je s velikim brojem slučajeva ozljeda i oboljenja, među kojima je i rak, i vodeći je čimbenik rizika oboljenja na globalnoj razini - navodi se u studiji.

Alkohol oštećuje ljudski DNK i utječe na hormonalnu ravnotežu, što može doprinijeti razvoju karcinoma, upozoravaju autori studije. Najčešće vrste raka koje se dovode u vezu s konzumacijom alkohola su rak jednjaka, rak jetre i, kod žena, rak dojke. Ove vrste karcinoma uzrokovale su smrt 3.3 milijuna ljudi diljem svijeta 2020. godine.