Sve je počelo iz hobija. Na ideju da sadimo ruže došli smo u razgovoru s prijateljem koji nam je pričao o dolini ruža u Bugarskoj. To nas je zaintrigiralo i fasciniralo pa smo uz savjete agronoma i stručnjaka na našim zagorskim bregima uspješno zasadili par sorti damaščanske ruže, pričaju nam Karmen Ljubić i Goran Cerić, bračni par iz Zagreba i vlasnici OPG-a Pleško s gotovo stalnom adresom u Pristavi pored Tuhlja.

Na njihovom polju u Policama u blizini Klanjca raste 250 grmova rose damascene, a radi se o sorti koja podrijetlo vuče iz Perzije. Iako je zagorska klima daleko drugačija od bliskoistočne, ruže im odlično uspijevaju i od njih nastaju vrhunski prehrambeni i kozmetički proizvodi.

Kao pravi domaćini, dočekali su nas s likerom i džemom od ruže, a okusi su i više nego božanstveni. Promatrajući njihovu zelenu oazu na brežuljku, postaje jasnije zašto su se Karmen i Goran pored svih mogućnosti koje pruža Zagreb odlučili preseliti u Zagorje te se bez iskustva u poljoprivredi odlučili na sadnju kulture koja nije tipična za naše krajeve.

- Moji roditelji su godinama živjeli u Zagrebu, a u Pristavu su se vratili prije 28 godina. To je povuklo i nas te smo se i mi odlučili na taj iskorak - kaže Karmen koja i sama priznaje da je u sve 'uletjela' bez puno znanja. Njoj i suprugu najveća podrška u poslu je Brankica Pleško, Karmenina mama koja svojim iskustvom doprinosi da sve funkcionira kako treba.

- Ja sam u mirovini, ali pomažem koliko mogu. Mi se tradicionalno u obitelji na kraju uvijek vratimo Zagorju i zemlji - kaže Brankica.

Inače se bave turizmom i to im je primaran posao. Ruže su dodatna zarada i kako kažu, odmor za dušu i tijelo, a cilj im se u budućnosti potpuno posvetiti polju i proizvodima od ružinih pupova i latica.

- Svestrani smo i volimo nove izazove, ali ovo je ono što nam najbolje leži. Posao je težak, ali predivan - kažu.

Sve je počelo prije sedam godina. Prve tri godine otišle su na pripreme i održavanje. Onda su ruže krenule cvasti - u doslovnom i poslovnom smislu.

- Tu smo počeli raditi džemove, likere i hidrolate. Sirovine za proizvodnju, odnosno ruže u cvatu, dostupne su samo par tjedana godišnje, krajem svibnja i to vrijeme je za nas 'špica' sezone. Ruže se beru u ranu zoru, dok su rosne. Svi proizvodi rade se ručno. Moramo biti brzi jer latice inače propadnu - priča nam Karmen.

U berbi im pomaže obitelj - dvojica sinova i baka Brankica, ali i prijatelji iz Zagreba. Kod kuće imaju izdvojeni prostor za kuhanje te se u vrijeme berbe iz podruma vadi destilerija. Iako je svibanj užurban, posla ima cijelu godinu jer ruže treba gnojiti, rezati i o njima dobro brinuti. Bitno je kažu imati i sreće.

- Ruži pogoduje suša, ali ne previše oborina. Zato se uvijek bojimo tuče i prejakih kiša, no do sada smo imali sreće. Berba je u svibnju i često izbjegnemo nepogode jer se one češće iznenada pojave u ljetnim mjesecima - kaže nam bračni par koji je prilikom sadnje grmova ruže slušao struku.

- Ponekad je bolje ne znati pa ćete slušati stručnjake. Smatramo da smo upravo zbog toga, uz trud i rad, napravili odličan posao - kaže Goran.

Ruže su uzgojene prirodno i ekološki, bez špricanja. Ako proizvod ne uspije, treba čekati sljedeću godinu na 'popravni'. Zato je posebno važno imati dobar plan, recepte i znanje za pripremu.

- To je najveći izazov u poslu s ružama. Što se tiče recepata, većinu toga smo pronašli internetu. Rijetki u Hrvatskoj se bave ružama pa je jako teško doći do recepata. Ponekad isprobavamo, ali i to je 'sklizak' teren jer ako ne ispadne dobro, nema ponavljanja - tvrdi Goran.

Kažu da je period kada su ruže u cvatu jedan od ljepših prizora. Polje se pretvori u svjetlo - rozu bajku, a miris je očaravajući. U jednoj sezoni uberu oko 200 kilograma ružinih latica. Za proizvode ih je potrebno puno pa uspiju napraviti oko 300 teglica džemova.

Od prehrambenih proizvoda, osim džema imaju slatko od ruže. Tradicionalno se poslužuje uz kavu te služi kao preljev. Tu je i liker od ruže koji je izvrstan kao aperitiv, a radi se od kupinove rakije i latice ruže.

Sirup od latica koji se razrijedi s vodom odlično je piće u ljetnim mjesecima, ali i zimskim jer podiže raspoloženje. Žele od ruže može biti dodatak kolačima i drugim slasticama. Tu su i jestive sušene latice za čaj i dekoraciju te sušeni pupovi za koktele.

- Na sajmovima i manifestacijama najčešće kupuju turisti, ali se sve više domaćih interesira za naše proizvode - kažu.

Od kozmetike, posebno se ističe hidrolat od ruže. Radi se o prirodnom toniku koji je idealan za sve tipove kože. Može se koristiti i kao sredstvo za skidanje šminke. Anti-age krema od ruže dolazi u dvije varijante - hidratantnoj i hranjivoj.

Sapun od hidrolata ruže idealan je za pranje ruku i tijela. S obzirom na zahtjevnost i količinu sirovina potrebnih za proizvodnju, cijene su pristupačne pa 200 ml hidrolata u spreju stoji 50 kuna, a hranjiva krema od 50 ml može se kupiti za 120 kuna.

Sa svojim proizvodima, Karmen i Goran često sudjeluju na raznim manifestacijama i sajmovima. U Jaškovu su na ovogodišnjem Štrudlafestu pripremali štrudle s džemom od ruže ukrašene laticama.

Kažu da Krapinsko-zagorska županija ulaže puno truda u predstavljanju domaćih proizvoda. Osim na sajmovima, proizvode prodaju direktno u Pristavi, u nekoliko trgovina u Zagrebu i na webshopu.