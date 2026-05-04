S koliko godina smo u životu najsretniji i zašto tako kasno?

Jeste li doista sretni? Ako imate 47 godina, odgovor je vjerojatno - da. Naime, novo istraživanje otkriva da Britanci upravo u toj dobi dosežu vrhunac zdravlja i sreće.

To su dobre vijesti za 47-godišnje zvijezde poput Kourtney Kardashian, Jamesa Cordena i Zoe Saldane - kao i za NASA-inu astronautkinju Christinu Koch, koja je nedavno letjela oko Mjeseca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Trikovi za sreću: Mazite ljubimca, jedite čokoladu... | Video: 24sata/pixsell

Istraživanje, koje je naručio TePe, pokazalo je da se Britanci u kasnim četrdesetima osjećaju spremnije, sretnije i samopouzdanije nego ikad prije.

Prema riječima Mirande Pascucci, voditeljice kliničke edukacije i dentalne terapeutkinje u TePeu, razlog tome je veći fokus na unutarnje zdravlje, a ne samo na izgled.

- Kako ljudi stare, mnogi počinju shvaćati da zdravlje nije samo ono što se vidi - objasnila je. 'Radi se o tome kako se osjećate i koliko dobro vaše tijelo funkcionira'.

U sklopu istraživanja, stručnjaci su ispitali 2.000 Britanaca o tome kada smatraju da zdravlje i sreća dosežu vrhunac u životu.

Rezultati su pokazali da gotovo polovica (47 posto) osoba starijih od 40 godina smatra da život postaje zdraviji u kasnijoj dobi jer napokon bolje razumiju svoje tijelo.

Drugi navode da su svjesniji svog zdravlja i dobrobiti, dok 32 posto kaže da češće kupuju zdraviju hranu.

Za mnoge ispitanike, divlji izlasci i pretjerivanje s alkoholom ostaju u prošlosti nakon četrdesetih.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Više od četvrtine (28 posto) izjavilo je da puno manje izlaze i piju nego u dvadesetima i tridesetima, dok 26 posto kaže da ih djeca ili unuci drže aktivnima.

Štoviše, gotovo trećina (35 posto) istaknula je da im je manje stalo do toga da udovolje drugima te se više fokusiraju na vlastitu dobrobit.

Ovi rezultati ne iznenađuju mnoge Britance, koji često na društvenim mrežama dijele svoje zadovoljstvo životom u četrdesetima.

TikTokerica @tammy.stylist rekla je: 'Četrdesete te jako pogode. Svi to vide kao nešto loše, ali meni su četrdesete puno bolje od tridesetih. Znam tko sam. Postavila sam granice. Riješila sam se svih loših ljudi.'

@self_care_with_emma dodaje: 'Mislim da su četrdesete možda naše najbolje godine. Počinjemo se osjećati ugodno u vlastitoj koži, ne stresiramo se oko sitnica koje su nas prije izluđivale i više nas nije briga što drugi misle.'

A @rachaelpotash kaže: 'Četrdeseta nije kraj ničega - to je početak svega.'

Ova vijest dolazi nedugo nakon još jednog istraživanja provedenog na više od 2.000 Britanaca, koje je pokazalo da se starost počinje doživljavati tek od 69. godine.

U tom istraživanju, tvrtka Seven Seas ispitivala je britanske odrasle osobe o tome kada, po njihovom mišljenju, zapravo počinje starenje.

Ranija istraživanja sugerirala su da starost počinje već oko 62. godine.

No, novi rezultati ukazuju na to da se stavovi Britanaca o dobi mijenjaju.

- Iako možda pomičemo granicu onoga što smatramo ‘starim’ sve dalje u budućnost, podaci pokazuju da mnogi od nas i dalje odgađaju navike koje pomažu zdravom starenju - objasnila je Donna Bartoli, stručnjakinja za wellbeing i zdravstvena trenerica.

'Ako je 69 zaista nova ‘starost’, onda nije vrijeme da o svom zdravlju počnemo brinuti kasnije - nego upravo sada.', piše Msn.