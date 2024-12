S ovim savjetima stručnjakinje izgledat ćete skupo i neodoljivo na dočeku Nove godine

Anna Bey je tzv. „trenerica elegancije“ koja živi povremeno u Ženevi, a povremeno u Londonu te redovito objavljuje videozapise tipa „kako se infiltrirati u visoko društvo, pronaći bogataša i držati se bontona, kako izgledati lijepo, skupo, elegantno...“, a otkriva i kako izgledati neodoljivo i skupo na novogodišnjem tulumu.

Ovo su neki od modela haljina koje, po njoj, žene mogu odjenuti kako bi ostavile takav dojam…

Haljina s jednim otvorenim ramenom

- Zašto vjerujem da haljina poput ove funkcionira? To je zato što je srednje dužine, pa pokriva, ali u isto vrijeme otkriva gornji dio, što znači da se nešto događa pa nije previše dosadna ili previše otrcana. Također pokazuje vašu prekrasnu siluetu, što znači da izgleda vrlo ženstveno i privlačno - pojasnila je.

Svilena midi haljina na vezanje

- Doista volim ovu vrstu haljine jer je, prije svega, otmjena, a kao drugo, vrlo je ženstvena - kaže Anna dok niže u videu pokazuje o kakvim se modelima haljina radi.

Mini haljina, ali ne uska

- Osobno ne volim nositi ovakve kratke haljine, ali svjesna sam da svakakve dame gledaju moj kanal, a možda ste vi dama koja želi pokazati malo više noge, malo više kože - rekla je.

Mini haljina bez naramenica s resama

- Nosim ovu prekrasnu haljinu s resama i volim haljine s resama iz puno, puno razloga. Prije svega, pogledajte kako je zabavna. Ako planirate puno plesati, onda morate nositi haljinu s resicama jer jednostavno možete tresti bokovima i osjećate se kao da ste dio plesa - pojašnjava.

Mrežasta mini haljina s točkicama

- Dakle, ono što mi se jako sviđa kod ove haljine je zapravo materijal od tila na točkice. Mislim da izgleda vrlo ženstveno. Izgleda gotovo pomalo zavodljivo. I zapravo, lijepo je jer vam prekriva ruke - kaže Anna.

Crvena uska haljina

- Želite li impresionirati muškarca i učiniti da vas smatra nevjerojatno neodoljivom, dame, odaberite lijepu haljinu koja pokazuje vašu figuru. Izaberite crvenu boju i on će poludjeti - savjetuje.

Retro midi haljina

- Razlog zašto sam željela pokazati ovu retro haljinu inspiriranu 60-ima je taj što je ovo zapravo prekrasna haljina za nošenje u formalnim prilikama - rekla je u videu.

Inače, Anna na YouTube kanalu ima gotovo 1,5 milijuna pretplatnika. Pronašla je bogatog muža za kojeg se udala tijekom izolacije pa sad savjetuje drugim curama kako da uspiju u tome, osobito ako im fizički izgled nije nešto čime privlače pažnju na cesti.

Potiče žene da maksimalno istaknu svoju ženstvenost, budu pozitivne i samopouzdane, jer „to je ono što privlači momke“.

- Ne morate se roditi prirodno lijepe i ne morate izgledati kao potencijalna kraljica ljepote kako biste se izdvojile iz mase i postale žene za kojima se muškarci okreću - smatra Anna.

- Vidjela sam toliko prekrasnih elegantnih žena koje su odmah postale manje privlačne ako nisu slijedile ovo pravilo. Kad prakticirate dobro držanje, to odmah poboljšava vašu tjelesnu građu pa izgledate vitkije. Također, to stavlja naglasak na najbolje dijelove vaše ženstvene siluete. Osim toga, dame, to također ukazuje na samopouzdanje. Jednostavno ispravite leđa, ramena stavite unatrag, isprsite se i izdužite vrat - pojasnila je.

- Također, tijekom tuluma, ne uzimajte ništa brzim pokretima. Želite li biti ženstvene i malo elegantnije, morate u pokretima biti malo sporije i nježnije. Pri tome ne mislim da budete usporene, ne treba pretjerivati - dodala je.