Miris pečenog mesa, gužva oko štandova i redovi koji se ne smanjuju, tako je i ove godine započeo Proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu
VRTI, MAJSTORE! Evo koliko su janjetina i odojak u Gudovcu!
No, kao i prethodnih godina, uz traktore i strojeve na sajmu u Gudovcu, glavna tema među posjetiteljima brzo su postale cijene hrane.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Najveću pozornost i dalje privlače janjetina i odojak, nezaobilazni klasici sajamske gastronomije. Prema aktualnoj ponudi, kilogram pečene janjetine s kruhom i lukom prodaje se za 45 eura, dok je odojak nešto povoljniji i stoji oko 35 eura po kilogramu.
Iako su ove cijene i dalje visoke za mnoge posjetitelje, primjetan je blagi pad u odnosu na prošlogodišnji jesenski sajam kada su dosezale i 50 eura za janjetinu.
Izbor bogatiji nego ikad
Osim mesa s ražnja, ovogodišnja ponuda proširena je nizom jela. Posjetitelji tako mogu birati između tradicionalnih ćevapa i pljeskavica, ali i konkretnijih obroka poput pašticade s njokima, gulaša od divljači ili graha s kobasicom.
Cijene se kreću od desetak eura za jednostavnija jela pa do oko 15 eura za kompleksnije obroke, dok su porcije za dijeljenje, poput grill plata, znatno skuplje, ali i dalje tražene među grupama posjetitelja.
Iako je riječ prvenstveno o sajmu poljoprivrede i mehanizacije, Gudovac već godinama ima i snažnu gastro dimenziju. Upravo ta kombinacija, poslovnog i “opuštenog” dijela, čini ga jedinstvenim događajem koji privlači tisuće ljudi iz cijele Hrvatske.
Unatoč cijenama koje mnogima nisu zanemarive, interes ne jenjava. Redovi pred pečenjarama i dalje su dugi, što pokazuje da tradicija, okus i atmosfera za mnoge imaju veću vrijednost od same cijene.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+