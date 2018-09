Šaka zdravlja: Borovnica bolje čuva mozak i vid od goji bobica

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Goji bobica je drvenasta grmolika biljka koja raste na Himalaji, gdje se plodovi te biljke specifičnog bobičasto-čokoladnog okusa, već stoljećima koriste u prehrani, ali i u narodnoj medicini.

Njihova popularnost raste početkom stoljeća, kad su počeli nizati rezultati medicinskih istraživanja koji su dokazali njihov ljekovit utjecaj na zdravlje. Upravo na temelju tih istraživanja, danas se goji bobice nalaze na prvom mjestu američke ljestvice ORAC, koja mjeri antioksidacijska svojstva hrane, što ukazuje na iznimnu sposobnost uništavanja slobodnih radikala koji narušavaju zdravlje i ubrzavaju proces starenja. Goji bobice bogate su i aminokiselinama i esencijalnim masnim kiselinama. Sadrže visoku razinu željeza, a po udjelu vitamina C jače su od naranči. Sadrže i vitamin E, koji se inače rijetko nalazi u voću, a koristan je za zdravlje srca. U sastavu goji bobica ističu se i antigljivični i antibakterijski spojevi te oni koji štite od leukemije i hepatitisa B, a jedan od važnih sastojaka je i betain, neophodan da bi jetra proizvodila kolin, spoj koji smiruje nervozu, poboljšava memoriju i štiti od masne jetre. Zbog svoga sastava iznimno povoljno djeluju na imunološki sustav, preveniraju nastanak leukemije i raka te bolesti srca i krvnih žila. Korisne su za zdravlje mokraćnog sustava, djeluju antibakterijski i antiupalno, štite vid i poboljšavaju cirkulaciju.

Foto: Fotolia

Imate dijabetes? Oprez!

Smatra se i da pozitivno utječu na žensku plodnost te da poboljšavaju kvalitetu spermija. Ipak, ako imate nizak tlak ili probleme s regulacijom šećera u krvi (dijabetes), prije konzumacije goji bobica posavjetujte se s liječnikom i dozirajte ih oprezno, jer snižavaju šećer i tlak. Da biste iskoristili sve njihove prednosti i održali zdravlje, dovoljno je 10 do 30 grama bobica dnevno, dok se u kineskoj medicini, za liječenje pojedinih bolesti, preporučuje i do 150 grama. No kod nas ne možemo pronaći svježe bobice, jer se brzo kvare, pa se koriste sušene, ili u obliku soka. Po antioksidativnom djelovanju i udjelu željeza, s goji bobicama se bez sumnje mogu mjeriti domaće borovnice, višegodišnji grm s plodovima koji su svježi i zreli uglavnom ljubičaste boje, dok ponekad mogu biti i tamnije, gotovo crne.

- Borovnice sadrže raznolik spektar vrijednih hranjivih tvari. Najbogatije su manganom, vitaminima C i K te dijetalnim vlaknima, pa se koriste protiv zatvora. Bogate su i kalijem, kalcijem i fosforom, a još se više ističu sadržajem fitonutrijenata. Pune su nutrijenata, a istovremeno siromašne kalorijama - ističu agronomkinje Jasminka Goger Perić i Ana Grgurević, iz tvrtke Fragaria d.o.o., za proizvodnju, uvođenje novih tehnologija i konzalting u voćarstvu i povrćarstvu, koja u ponudi ima i sadnice borovnica i može ponuditi savjete za njihovu ekološku proizvodnju. Tako su vrlo korisno voće za one koji nastoje skinuti višak kilograma i zbog toga su na nekoj vrsti dijete, ali i za djecu u razvoju, koja s porcijom borovnica dobivaju vrlo važne sastojke za rast i razvoj.

Prevencija bolesti

- Male ljubičaste bobice imaju snažno ljekovito djelovanje. Među ostalim, sadrže veliku količinu pektina, a on snižava kolesterol, kao i veliku količinu antocijana, koji je prirodni antioksidans - ističu agronomkinje.

Za taj je antioksidans dokazano da je koristan u usporavanju starenja stanica mozga, pa su borovnice odlična hrana za prevenciju bolesti demencije, koje se češće javljaju s godinama.

Borovnice su vrlo bogate polifenolom koji potiče jačanje kostiju, pa se preporučuju kod upalnih bolesti zglobova, kao što je artritis, te osteoporoze, osobito za žene u i nakon menopauze.

Redovita konzumacija borovnica u sezoni povoljno utječe i na krvi tlak, podjednako i kod žena i kod muškaraca.

Tope masne naslage

Novija istraživanja pokazala su da dobro utječu i na regulaciju šećera u krvi kod osoba koje pate od dijabetesa tipa 2, vjerojatno zbog toga što su bogate vlaknima.

No kako sastojci koje sadrže borovnice djeluju i na metabolizam masti, tako da sprečavaju nakupljanje masti oko trbuha, ili ju razgrađuju, smatra se da mogu biti i dobra preventiva protiv dijabetesa tipa 2. I listovi borovnice imaju brojna ljekovita svojstva i koriste se za pripremu čaja koji je učinkovit kod brojnih problema, na primjer proljeva. Postoje istraživanja koja upućuju na to da čaj od listova borovnice može pospješiti rast kose. Osnovna stvar na koju biste trebali obratiti pozornost prije nego što se odlučite za sadnju borovnica je adekvatno tlo. Borovnice vole vlažna tla kisele reakcije te im je potrebno takva i osigurati. Tako bi ph tla trebao biti između 4 i 5,5, ističu agronomkinje.

- U slučaju da zemlja kojom raspolažete u vrtu ne odgovara tome, možete iskopati jamu te je napuniti kiselim tresetom u koji ćete smjestiti borovnice. Moguće ih je uzgajati u većim posudama. U tom slučaju, možete izrežirati idealne uvjete za borovnice koje će vam se za to oduživati dugi niz godina (dosegnu do 50 godina). Položaj na koji ih je preporučeno posaditi bi trebao biti dobro osunčan iako borovnice dobro uspijevaju i u polu sjeni. Tlo mora biti kiselo, dobro propusno. Zemlju je potrebno dobro pripremiti. Prvo uklonite postojeći korov na odabranom mjestu te iskopajte rupu od oko 80 centimetara u širinu. Za bolju drenažu, na dno rupe treba nanijeti malo sitnog kamenja kako bi višak vode mogao otjecati - kažu agronomkinje i dodaju:

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Preporučeno je posaditi najmanje dvije borovnice radi oprašivanja i boljeg uroda pa posadite borovnice na razmak između 150 do 200 centimetara. Preporučujemo odabrati jednu ranu (Duke, na primjer) i jednu kasnu sortu (Elizabeth, na primjer), kako biste imali plodove kroz cijelu sezonu - ističu Jasminka Goger Perić i Ana Grgurević.

Cjelogodišnji plod

Nakon što ste posadili borovnice, potrebno je dobro utabati zemlju te ju obilato zaliti kišnicom. Također se preporučuje malčirati područje oko same voćke piljevinom. Korov koji se bude pojavljivao s vremena na vrijeme, potrebno je ukloniti, a svake godine (u ožujku), preporučuje se pognojiti borovnice pripadajućim gnojivom. Borovnice će bolje rađati u budućnosti ako prve godine poskidate cvjetove kako bi voćka ojačala. To nije obavezno, ali dugoročno je puno bolje.

Prevencija Alzheimera

Borovnice sadrže veliku količinu antocijana, prirodnog antioksidansa koji dokazano usporava starenje stanica mozga. To znači da su borovnice super hrana za prevenciju demencije, koja se javlja u poznim godinama.

Džem od borovnica bez šećera

Foto: 123RF

SASTOJCI: 1 kg borovnica, 250 mililitara meda, 1/2 limuna

PRIPREMA: Izaberite široku posudu ili tavu u kojoj ćete kuhati džem, pa u nju stavite očišćene borovnice. Zgnječite ih s kuhačom i dodajte med. U smjesu ulijte sok pola limuna i kuhajte prvo na jakoj, pa kad zakuha na slabijoj vatri. Kuhajte do željene gustoće, uz povremeno miješanje. Kad se ohladi, podijelite u prethodno sterilizirane staklenke. Čuvajte na tamnom i hladnome mjestu, a nakon otvaranja u hladnjaku.

