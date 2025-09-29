Na kreativnim radionicama koje vodi mladi Željko ljudi se druže izrađujući boje i oslikavajući predmete kao nekad, a tako im se pruža i osjećaj ‘kao da putuju’ diljem svijeta
KREATIVNE RADIONICE U SVETOJ NEDELJI PLUS+
Sakupite biljke, izradite boje, slikajte i - uživajte u sjajnom druženju s duhom tradicije
Čitanje članka: 6 min
Prije nekoliko mjeseci jedna je žena u Ženskom recenziraju napisala pozitivnu recenziju za moju radionicu portugalskih pločica i svi su se odjednom zainteresirali, smije se mladi kreativac Željko Ivković (24), pokretač umjetničkog ateljea Studio 54 smješten u Svetoj Nedjelji. Ta polaznica nije jedina koja se vratila i na njegove druge radionica koje održava, a uz njih i izložbe, berbe ili neke besplatne sadržaje koje povezuju ljude u kreativno klupko smijeha i stvaranja.
