'Sama sam oslikala Velvet, moj veseli joga studio u Zagrebu'

Kad sam prvi put ušla u taj prostor, znala sam da je to to. Sjedila sam u tom ogromnom praznom stanu i zamišljala kamo bih što stavila. Jedna od prvih ideja bila je da ne želim prostirke imati u košarama nego da ih želim dignuti na zid i to je ispalo kao svojevrsni ukras prostora, priča Andrea Vidas, vlasnica zagrebačkog Velvet Pepper studija joge u Vinogradskoj ulici.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za studio je prije pet godina namještaj rađen po mjeri, no kad je prijateljica dečkove bake prodavala stan, Andrea nije dvojila uzeti koji komad namještaja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Iako to nije bio plan, uzela sam skoro sve. Obnovila, obojila, tapecirala i na kraju to je bilo to, nešto što sam oduvijek željela, malo šareniji studio u kojem su stare komode dale poseban šarm, pomalo kućnu atmosferu - kaže Andrea.

Neke komode poslužile su kao kuhinjica u ulaznom dijelu, a neke kao spremište za rekvizite, kao plava komoda u glavnoj shali (prostoriji za vježbanje).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ne volim da su rekviziti razbacani uokolo, pa smo u nju spremili ciglice, remenje, ljuljačke, svile, bolstere - kaže Andrea, po struci modna dizajnerica. Sama je oslikala zidove studija, koji oduševljavaju sve posjetitelje.

- Znala sam otprilike što bih stavila za zidove u glavnoj shali. To su Ganesh, slon koji ima izuzetno bitnu simboliku, te uklanja prepreke, Shiva, koji uništava sve što ne valja, te Lakshmi, božica obilja, plemenitosti i blagostanja - objašnjava nam Andrea.

Znala je da želi i Budu, a ostatak je došao naknadno...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Slušala bih muziku i gledala u prazan zid dok mi ne bi pala ideja na pamet. Nekad je išlo brzo, a nekad baš i ne. Najteža odluka nakon svega mi je bila bojiti slike ili ne. Najdraža tehnika su mi drvene olovke. Uvijek prvo crtam njima, sve sjene, prijelaze, pa na kraju bojim - kaže.

Prostirke, ukras i alat za vježbanje

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Žena od koje sam uzela stare komade namještaja znala je da ih obožavam renovirati, kaže Andrea. Savršeno su se uklopili u prostor, kao i “moderan” zid s prostirkama.

Svlačionica za djecu i oslikani zidovi

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Artistički dio mi je vrlo važan, a obožavam oslikavati zidove i to radim odmalena, govori modna dizajnerica Andrea. Svi komadi namještaja su obnovljeni, oslikani i tapecirani šarenim materijalima.