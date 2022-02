Dragi Mevludine,

molim vas ako mi ikako možete pomoći, da spasim vezu svog života? Zanima me hoće li mi se moja draga ikad vratiti i kada?! Što moram napraviti ili promijeniti? Naglo je napustila zajednički život u Splitu i otišla na svoj otok Korčulu. Upoznali smo se preko društvenih mreža gdje me je vrebala dugo vremena i čak sam je na početku odbio računajući da je premlada jer dotjeruje fotografije.

Ja sam bez riječi, skroz duhovno shrvan i uništene duše. Imao sam posao i novac, stan u Splitu nije bio upitan iako smo bili podstanari, samo nas dvoje, bez igdje ikoga. Bila je rastavljena, kao i ja isto, samo sam htio novi život s njom. Znam da ne može imati više djece, to me nije briga. Ima li nade jer je osjećam kao dušu svoje duše pa mi je još teže. Hvala.

šifra: Julije

Odgovor:

Neke ljude naprosto moramo otpustiti iz svog života i nastaviti dalje, bez obzira koliko teško to bilo. Vidim i da imate još jednu bivšu iza sebe, no to je prošlost. Upoznali ste novu dopadljivu ženu koja je pomalo nesigurna i nestabilna, često nezadovoljna i tvrdoglava. Komplicirana je i voli putovati, avanturističkog je duha. Pomalo se ponaša djetinjasto te neozbiljno pa i neodgovorno, no vi ste se do ušiju zaljubili.

Nažalost, teška je kao osoba i ne vidim vas zajedno, raskid je definitivan. Vi ćete se vratiti u svoj grad i vidim da ćete kroz neko vrijeme povratiti izgubljeno samopouzdanje i stati na svoje noge, bit ćete ponovno na svom polju. Aspekti su vam povoljni, vidim vam posao i poslije novu vezu u idućoj godini. Vidim vam pozitivnu, predanu i stabilnu ženu, vrlo duhovitu. S njom vam vidim dobru budućnost i perspektivu u idućim godinama. Strpite se malo, krenut će vam bolje. Pripazite malo na svoja koljena.