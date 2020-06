Dokoljenke su poznat dio njihove tradicionalne \u0161kolske uniforme, a djevojke tamo uvijek u toaletnoj\u00a0torbici dr\u017ee i malu tubu ljepila. To ljepilo se nanosi na ko\u017eu na nogama, a zatim se gornji dio \u010darape pri\u010dvrsti na njega. Mnoge mame ga tako\u0111er koriste kako bi izbjegle kori\u0161tenje \u010darapa s elasti\u010dnom trakom koja obi\u010dno stisne ko\u017eu.

<p>Svaka se država razvijala na svoj način i stekla neke specifične navike, a ponekad se čini da neke od njih kao da već žive u budućnosti. Japan je zemlja koja je odličan primjer za to, u stalnom preispitivanju poznatih stvari i obogaćujući ih inovacijama, kako bi uz poboljšanja postale praktičnije. Unatoč posvećenosti tehnologiji, u Japanu se i dalje čuva poseban odnos prema prirodi, kao i kultura koja 'cijeni male stvari', što zasigurno utječe i na kvalitetu života.</p><p>Ovo su neki od genijalnih trikova za svakodnevne probleme koji su se rodili u Japanu, a prikupio ih je <a href="https://brightside.me/wonder-places/28-genius-ways-the-japanese-solve-everyday-problems-797657/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR0WPI-ogfsOUDOYGobeMvXmzWk5_1Y4awu2HnIS-nFE5wN8Z0MDzGQm3ro">Bright Side</a>.</p><h2>1. Čarape na mjestu drži malo ljepila</h2><p>Dokoljenke su poznat dio njihove tradicionalne školske uniforme, a djevojke tamo uvijek u toaletnoj torbici drže i malu tubu ljepila. To ljepilo se nanosi na kožu na nogama, a zatim se gornji dio čarape pričvrsti na njega. Mnoge mame ga također koriste kako bi izbjegle korištenje čarapa s elastičnom trakom koja obično stisne kožu.</p><h2>2. Manje smeća uz torbu za to</h2><p>U Japanu nema puno kanti za smeće, a otpad se sortira odvajanjem. Zbog toga mnogi ljudi nose torbu u koju samo odlažu smeće tijekom dana. Ovo je jedan od faktora koji pomaže održavanju ulica čistima zajedno s načinom na koji se odgajaju - ako osoba vidi omot za bombone koje je stranac slučajno spustio, pokupit će ga i odnijeti sa sobom u najbližu kantu za smeće, koliko god bilo daleko.</p><h2>3. Rane se tretiraju kirurškim ljepilom</h2><p>Ovo je sjajna alternativa običnom flasteru, a poznato je i kao 'tekući zavoj'. Lako se nanosi, brzo se suši, ne ispire se vodom i pomaže rani da zacijeli normalno.</p><h2>4. Vrata se otvaraju sama</h2><p>Mnogi su apartmani opremljeni elektroničkim bravama koje se mogu otvoriti običnim ključem, PIN kodom, RFID fobom ili karticom, otiskom prsta ili aplikacijom za pametni telefon. Aplikacija može biti od velike pomoći ako ste udaljeni, ali morate dati drugoj osobi pristup vašem stanu, na primjer, za zalijevanje biljaka ili za provjeru jeste li isključili glačalo. Pomoću aplikacije možete stvoriti PIN kôd za jednokratni pristup otvaranju vrata ili određivanje vremena i datuma kada bi se vrata trebala automatski otvoriti.</p><h2>5. Posuđe koje čuva okoliš</h2><p>Dok je u ostatku svijeta plastično posuđe velik problem koji se pokušava riješiti, u Japanu je tradicionalno popularno posuđe od bambusa. Ova vrsta bambusa raste vrlo brzo i lako se obrađuje i koristi, dok kontrola njegovog širenja može biti korisna za ekosustav Japana.</p><h2>6. Kupaonica je kompletno 'mokra soba'</h2><p>Ljudi se često tuširaju sjedeći na stolici radi praktičnosti. Možete postaviti željenu temperaturu vode odmah, tako da nećete morati čekati vruću vodu. Na podu je instaliran jedan odvod što ubrzava postupak čišćenja u kupaonici, jer zidove i pod možete jednostavno očistiti mlazom iz tuša.</p><p>Kupanice također imaju kontrolne ploče koje su instalirane u različitim sobama. Ako ste u drugoj sobi, možete samo pritisnuti gumb da napunite kadu i zagrijavate vodu u njoj. U ovoj se sobi također suši mokra odjeća nakon pranja rublja. Sustav podiže temperaturu zraka i mijenja vlažnost, tako da se odjeća osuši za 1-2 sata, a to je korisnije u smislu potrošnje energije od korištenja sušilice.</p><h2>7. Ispod štednjaka na plin je mini pećnica</h2><p>Ovo rješenje je određeno japanskom tradicijom. U Japanu ljudi jedu ribu na žaru za doručak. Tako se ova mini pećnica nalazi točno ispod plamenika na ploči za štednjak, ne zauzima puno prostora, a troši vrlo malo plina. Ljudi ga koriste i za tost, povrće na žaru ili samo za zagrijavanje hrane.</p><h2>8. Obožavaju stvari koje se transformiraju</h2><p>Na primjer, što mislite o stolu ovog djeteta koji se može pretvoriti u sofu ili policu za igračke, a stolice na njemu mogu se koristiti kao mini stolovi?</p><h2>9. Posadi novine nakon čitanja</h2><p>Prije nekoliko godina, najveći izdavač u Japanu odlučio je tiskati svoje novine na papiru sa sjemenkama. Nakon što pročita novine, čitatelj ih može posaditi u zemlju i iz njih uzgajati cvijeće.</p><h2>10. Rade piling s ioniziranom vodom koja teče pod visokim tlakom</h2><p>Zahvaljujući ovom uređaju, moguće je raditi profi piling svaki dan. Ovaj postupak potiče nježno i duboko čišćenje kože i uklanjanje mitesera, a spas je za ljude s osjetljivom kožom ili alergične na različite spojeve koji se nalaze u običnim kozmetičkim proizvodima.</p><h2>11. Nema prljanja ruku dok se jede čips</h2><p>Sve je genijalno jednostavno - dugačka tanka kliješta za grickalice prikladna su za uzimanje hrane, čak i iz dubokih paketa i stavljanje u usta, a da vam ruke ne budu zaprljane.</p><h2>12. Nećeš pokisnuti na biciklu</h2><p>U Japanu je zabranjeno voziti bicikl s kišobranom u ruci. Umjesto toga, možete ga pričvrstiti na upravljač pomoću posebnog držača. Vrijedi napomenuti da se ljudi skrivaju pod tim suncobranima od kiše i od sunca.</p><h2>13. Neke su stvari instalirane u druge</h2><p>Ovdje se najviše cijeni inovacija i dizajn te višestruka mogućnost primjene. Na primjer, krajem prošlog stoljeća, kada je Nintendo Game Boy Color bio jedna od najpopularnijih dječjih igračaka, napravljeni su šivaći strojevi koje možete kontrolirati ako u njih ubacite Nintendo.</p><h2>14. Zimi se zagrijavaju ulice i pločnici</h2><p>Ovaj sustav funkcionira u sjevernim gradovima zemlje - zahtijeva manje resursa za uklanjanje snijega, nema leda i vaše cipele se ne uništavaju. Na prvi pogled može se činiti da je rješenje skupo, ali samo je pitanje tehnologije. U nekim se slučajevima koristi voda iz lokalnih vrućih izvora, u drugim slučajevima - ceste se zagrijavaju električnom energijom koju akumuliraju solarni paneli.</p>