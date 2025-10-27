Obavijesti

Samoborka Sanja Jurlin (62) osvojila opaki Himlung Himal, vrh visok gotovo 7126 metara

Piše Goran Ivanović,
Samoborka Sanja Jurlin (62) osvojila opaki Himlung Himal, vrh visok gotovo 7126 metara
Foto: Facebook/Radio Samobor

Sanja Jurlin (62) iz Samobora osvojila je Himlung Himal visok 7126 m, a ranije i Elbrus i Island Peak. Planinarenje joj je postalo strast nakon slučajnog učlanjenja u planinsko društvo, a Alpe i Himalaja pružile su joj nezaboravne avanture i poglede

Samoborka Sanja Jurlin (62) uspješno je osvojila Himlung Himal. Riječ je o vrhu visokom gotovo 7126 metara, a nalazi se u regijama Manaslu i Annapurna u blizini s tibetanskom granicom. Sanji ovo nije prvi uspon i dosada je već osvojila brojne vrhove diljem Hrvatske, ali i šire.

Prije nekoliko godina sa Natašom Rajkov popela se na Elbrus - najviši vrh Europe. Cijelo iskustvo opisala je kao gotovo slučajnim 

- Prvo sam se bavila livadarenjem, ali polako sam stigla do Elbrusa. Slučajno sam se učlanila u planinsko društvo, krenula na planine i svidjelo mi se. Ciljevi poslije svake nove planine postaju viši. Dosta sam planinarila u regiji, ali sam bila i na Dolomitima - izjavila je Sanja za zadovoljna.nova.rs.

- Živim blizu slovenske granice, pa su mi Alpe uvijek bile izazov. A nisu mi daleko, jedno dva sata vožnje autom. Tako sam počela  planinariti po Alpama, i to me je sve više intrigiralo, jer su uzbudljive, avanturističke i pružaju ti nove poglede - nastavlja.

Foto: Instagram/sanchili
Iste godine uspjela se uspeti i na vrh Island Peak u istočnoj Himalaji, što je san svakog planinara, a ovaj uspon samo je još jedan u nizu njezinih uspjeha.

