Samoborka Sanja Jurlin (62) osvojila opaki Himlung Himal, vrh visok gotovo 7126 metara

Samoborka Sanja Jurlin (62) uspješno je osvojila Himlung Himal. Riječ je o vrhu visokom gotovo 7126 metara, a nalazi se u regijama Manaslu i Annapurna u blizini s tibetanskom granicom. Sanji ovo nije prvi uspon i dosada je već osvojila brojne vrhove diljem Hrvatske, ali i šire.

Prije nekoliko godina sa Natašom Rajkov popela se na Elbrus - najviši vrh Europe. Cijelo iskustvo opisala je kao gotovo slučajnim

- Prvo sam se bavila livadarenjem, ali polako sam stigla do Elbrusa. Slučajno sam se učlanila u planinsko društvo, krenula na planine i svidjelo mi se. Ciljevi poslije svake nove planine postaju viši. Dosta sam planinarila u regiji, ali sam bila i na Dolomitima - izjavila je Sanja za zadovoljna.nova.rs.

- Živim blizu slovenske granice, pa su mi Alpe uvijek bile izazov. A nisu mi daleko, jedno dva sata vožnje autom. Tako sam počela planinariti po Alpama, i to me je sve više intrigiralo, jer su uzbudljive, avanturističke i pružaju ti nove poglede - nastavlja.

Iste godine uspjela se uspeti i na vrh Island Peak u istočnoj Himalaji, što je san svakog planinara, a ovaj uspon samo je još jedan u nizu njezinih uspjeha.