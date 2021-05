Dragi Mevludine,

živim u Primorju i imam 76 godina. Udovica sam, stambeno i financijski osigurana. Imam dobru djecu, no živim sama. Ta samoća me sve više ubija. Željela bih znati hoću li ostatak života ostati sama ili me nešto očekuje.



šifra: osamljena

Odgovor:

Otvoreni ste, tolerantne i vesele naravi. Po prirodi ste temeljiti i uporni, a mnogo toga ste i ostvarili u životu. Imate finu djecu, unučad, mirovinu, no nedostaje vam prijatelj jer ste komunikativna žena koja se voli družiti. Trenutno se osjećate usamljeno jer nemate nekog kraj sebe. Trebali biste se uključiti u neku udrugu, možda se baviti i volonterskim radom, pronaći hobi. Tako ćete upoznati nove prijatelje pa i mogućeg budućeg druga koji bi živio s vama. Vidim da ćete imati uspjeha na polju ljubavi, osobito tijekom kolovoza. Krenut će vam nabolje, no iskoristite i ovo razdoblje samoće da shvatite što vas veseli. Vidim da su vam aspekti naklonjeni, a i djeca su brižna, jednako kao i vi. Malo vas muče bolovi u kostima, ali sve dobro regulirate. U iduće dvije godine bit ćete zadovoljni.