'Samodisciplina nije nešto s čim se rađamo, to sami razvijamo'

Samodisciplina ljudima pomaže u praćenju i kontroliranju vlastita ponašanja i tako za njih ne okrivljuju druge niti očekuju da im sudbina pomogne oko rješavanja kritičnih životnih situacija

<p>Disciplina se može naučiti, pretvoriti u rutinu i sastavnica je odlučnosti. Za neke, to je način kako promijeniti teško ponašanje. Unatoč različitim definicijama i značenjima, svaka implikacija stvara energije bilo ona pozitivna ili ne, piše<a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/feelings/matters-of-the-mind-self-discipline-tips-overcome-crisis-6570896/"> Indianexpress</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako pravilno prati ruke</p><p>Liječnica <strong>Shwetambara Sabharwal</strong> prisjeća se kako je za nju disciplina označavala kaznu. U djetinjstvu je zbog nepodopština u školi često stajala izvan razreda ili trčala krugove oko školskog igrališta za kaznu jer se smijuljila na satu.</p><p>- Danas disciplini zahvaljujem mnoge spoznaje i snagu koju imam jer sam otkrila da je važna u jačanju karaktera - pojašnjava ona prisjećajući se kako je pohađala srednju školu i živjela u učeničkom domu, a morala je pronaći način kako bi premostila isprike, učila i pronašla smisao u tome.</p><p>- Učila sam se samodisciplini, a to nije nešto s čim se rađamo, nego nešto što moramo sami razviti. Danas kad radim kao savjetnica za mentalno zdravlje, vidim kako se mnogi u krizi bore sa samodisciplinom. Kriza nas izlaže neugodnim osjećajima. A to svi želimo izbjeći pod svaku cijenu. Naša sposobnost premošćivanja tih osjećaja uvelike ovisi o samodisciplini - kaže ona pojašnjavajući da ista pravila vrijede savjetuje li nekoga tko pati zbog usamljenosti ili razgovara s parovima koji koriste nasilnu komunikaciju s poslovnim ljudima koji pate zbog stresa.</p><p>Zanimljivo je da disciplina kao sredstvo kazne stvara više problema, dok s druge strane ako je promatramo kao sredstvo koje stvara obvezu omogućuje jačanje mišića nužnih za preživljavanje.<br/> Atenski filozof Platon rekao je da je prva i najveća pobjeda pobijediti sebe. Kad stvari krenu nizbrdo, ono što poduzimamo govori o prisustvo ili odsutnosti tog ključnog životnog principa.</p><p>Samodisciplina ljudima pomaže u praćenju i kontroliranju vlastita ponašanja i tako za njih ne okrivljuju druge niti očekuju da im sudbina pomogne oko rješavanja kritičnih životnih situacija. Ljudi koji imaju više samodiscipline mogu se bolje fokusirati na zdravlje, posao ili ostvarivanje sreće. Oni biraju bolje odabire kako bi ostvarili postignuća. Samodisciplina omoguće fokusiranje na vlastitu snagu u postizanju ciljeva prilikom odabira ponašanja, a pritom se ne oslanjate na druge ni na vanjske izvore motivacije.</p><p>- No to nikako nije lagano. Benjamin Franklin rekao je da Bog pomaže onima koji si sami pomognu. Stoga i postizanje samodiscipline od nas zahtijeva upornost. Pandemija pomiče naše granice i toleranciju, no mi se moramo usredotočiti na prevenciju, edukaciju i ispravljanje pogrešnih ponašanja te vlastiti rast kroz samodisciplinu - ističe liječnica.</p><p>Iako sa ponekad mučimo zbog vijesti povezanih sa zdravljem i poslovima ili edukacijom, mnogi se muče s paradigmom samodiscipline. Kako bismo se samoosvijestili, samomotivirali i samodisciplinirali, potrebna je hrabrost, snaga, upornost i strpljenje.</p><p>- Svjetska zdravstvena organizacija ističe važnost samodiscipline u upravljanju pandemijom. Covid 19 je globalna zdravstvena prijetnja ljudskom zdravlju i važno je smrtonosni virus zadržati u što manjem broju kako bismo mu se uspješno oduprli kao čovječanstvo. Volimo okriviti vlade, javnost ili države, no pritom zanemarujemo najvažnije pitanje: Kako sam ja doprinio da ova krize prođe brže - pita liječnica.</p><p>Ističe kako ljudi moraju shvatiti svoju ulogu i odgovornost u preživljenju. Liječnici i javnost redovito nas upozoravaju na preventivne mjere od socijalne distance, dezinfekcije ruku i redovite higijene. No mi postajemo nestrpljivi i nemarni. Zato se moramo podsjećati da valja izdržati. Bez obzira na citate, svatko može svoji ponašanjem doprinijeti ublažavanju ove globalne krize jer nemamo odgovornost samo prema sebi nego i prema drugima.</p><p>- Disciplina lako dolazi onima koji imaju jasne ciljeve. Cilj nije uvijek nužno dostignuti, a ponekad služi samo kao nešto čemu treba težiti. Barem tako kaže Bruce Lee. Naravno da suzbijanje pandemije ne ovisi o jednom čovjeku. To je dugoročan posao cijele zajednice, čitavog čovječanstva. No ako svi u tome vidimo svoj doprinos, male akcije kojima možemo pomoći, onda imamo svoj cilj - ističe ona.</p><p>Ako niste pronašli svoj cilj, uložite vrijeme i stvorite jasniju viziju pojmova koji uključuju riječi poput zdravlja, sreće i funkcionalnosti. Dapače, ispišite te riječi na papir, te sami sebi dodijelite bod svaki put kad doprinesete boljitku nekog od tih pojmova. Možda vam to pomogne u pronalaženju discipline.</p>