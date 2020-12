Kolege iz ronilačkoga kluba Submania, Mirela Kardašević (33) i Vanja Peleš (31) u studenom su postavili nove svjetske rekorde na Državnom prvenstvu ronjenja na dah.

Oboje su bili najbolji u najtežoj disciplini - dinamika bez peraja. Mireli je za preronjenih 200 metara u bazenu trebalo 3 minute i 50 sekundi, a Vanji za 215 metara 4 minute i jedna sekunda. Drugi dio državnog natjecanja otkazan je zbog korone. Proljetos, u vrijeme prvog vala korona krize, na bazenu nisu mogli trenirati osam tjedana. Oboje kažu kako je to dosta utjecalo na fizičku, ali i mentalnu spremu, koja je u ovom sportu najbitnija.

- Znala sam da mogu srušiti rekord. Išla sam u taj zaron kao da je zadnji jer zbog epidemiološke situacije ne znamo kad ćemo ponovno imati natjecanje. Ispunila sam ono što sam htjela. Bilo je teško i dosta stresno, jer do zadnjeg trenutka nismo znali hoće li se natjecanje održati – kaže Mirela.

Mirela se ronjenjem na dah bavi tri godine, a sve je krenulo kao hobi. Ova samohrana majka dvojice sinova od 8 i 9 godina, svoje dvadesete godine podredila je upravo njima, a s 30 godina, kad je krenula plivati na bazenu u Utrinama, tamo je vidjela i trening ronilaca.

- Oduvijek sam voljela roniti i voda je moj medij. Otišla sam na jedno od njihovih natjecanja vidjeti kako to izgleda. Nakon toga upisala sam se u klub. Tako sam krenula i zaljubila se u sport. Pokazalo se da sam zbilja talentirana, tako da sam se u potpunosti predala tome - kroz smijeh priča Mirela.

Uskladiti poslovne i majčinske obveze te trening na kojem postiže vrhunske rezultate veoma je izazovno, no sve uspijeva uz dobru organizaciju. Dan joj počinje odvođenjem djece u školu, slijedi trening, a potom odrađuje poslovne obveze. I dok se većina građana u vrijeme krize još navikava na rad od kuće, kao novo normalno, za Mirelu je to svakodnevica posljednjih godina, od kada se vratila iz Amerike, gdje je studirala i stažirala. Radi online za američku marketinšku tvrtku od kuće, što joj je, kako ističe, velika prednost jer sama određuje svoj raspored.

- Sinovi su moja najveća motivacija. Uvijek se pohvale prijateljima kad nešto uspješno napravim - kaže Mirela.

Vanja se ronjenjem bavi osam godina. Priznaje kako ove godine nije ciljao srušiti svjetski rekord u muškoj kategoriji, ali ovaj odličan rezultat posljedica je kontinuiranog rada.

- To je svakako satisfakcija za dosadašnji uložen rad i teške treninge. Sve je došlo na naplatu - kazao je Vanja. Osim što je vrhunski sportaš, on je trener ronjenja na dah, a radi u zagrebačkoj tvrtki koja se bavi proizvodnjom ronilačke opreme.

- Ujutro vodim treninge, zatim odradim svoj. Dođem kući, ostavim mokre stvari i trčim na posao. Te tako u krug - prepričava Vanja svoj dnevni tempo.

Naši svjetski rekorderi spremaju se za Svjetsko bazensko prvenstvo u lipnju, koje bi trebalo biti u Beogradu, te Svjetsko dubinsko prvenstvo, koje bi trebalo biti u listopadu u Turskoj.

- Generalno nikad nisam bio prvi na međunarodnim natjecanjima jer je u muškom dijelu konkurencija napeta. Rušio sam nekoliko puta svjetski rekord na natjecanjima, pa su ga zatim rušili i natjecatelji koji su nastupali nakon mene. Više puta sam bio drugi i treći, tako da mi je cilj prvo mjesto na Svjetskom i Europskom prvenstvu. To ću ganjati s obzirom na to da mi je uvijek malo falilo do prvog mjesta - najavio je Vanja.