Samohrana majka troje djece se 9 puta popela na Mount Everest

Dok čeka da se situacija s koronom smiri Lhakpa mašta o svom desetom usponu na najviši vrh svijeta. Nakon toga želi osvojiti i K2 pa se nada i da će netko o njoj napisati knjigu

<p><strong>Lhakpa Sherpa</strong> je samohrana majka troje djece koja drži svjetski rekord kao žena koja se najviše puta popela na Everest. Nadala se kako će ovog proljeća doći do broja 10, ali zapela je u svom stanu u Connecticutu zbog pandemije korona virusa. </p><p>Situacija ju je teško pogodila i priznaje kako više ne može pronaći posao ni za minimalnu plaću, a nema, poput nekih alpinista, sponzorske ugovore s tvrtkama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (prvi uspon na Everest):</p><p>U Ameriku se sa svojim suprugom doselila 2001. godine u potrazi za boljim životom, a dosad je radila sve od građevine do pomaganja u staračkom domu. Osim što trenutačno nema posla, kaže da se tijekom pandemije morala nositi i s rasizmom. Mnogi su nju i njezine kćeri zaustavljali na ulici misleći da su Kineskinje.</p><p>Ističe da je iz Nepala i ponosna je na svoje naslijeđe kao šerpa.</p><p>- Šerpa znači dvije stvari, rođena sam kao Šerpa, a to mi je i prezime, u svijetu nas ima oko 300.000. Šerpa je i ime koje mnogi ljudi koriste kako bi opisali planinske vodiče na velikim visinama, što je uobičajen posao u mom narodu - kaže.</p><p>Sjeća se jednostavnog života u selu Balakharku, koje je smješteno u podnožju pete svjetske planine po visini, Makalu.</p><p>Nije sigurna koliko ima godina jer nije rođena u bolnici i nema nikakvih dokumenata o njezinom porodu, ali prema podacima koje je prikupila procjenjuje da ima 42 godine. Dolazi iz velike obitelji sa desetero braće i sestara. Većina njih zarađuje tako da rade kao planinski vodiči, što je isplativija karijera od uzgajanja krumpira, kaže Lhakpa.</p><p>Tako je bilo i s njom, počela je kao nosač, a onda se zainteresirala i za samo penjanje.</p><p>- Bila sam jako znatiželjna i htjela sam istražiti svijet izvan svog sela. U početku sam samo nosila opremu planinarima i alpinistima, a dok sam ih gledala kako navlače svoju opremu za penjanje maštala sam da budem poput njih. Osjećala sam se snažno i spremno za to, a čak sam vidjela da i žene to rade kada sam upoznala jednu alpinisticu iz Engleske. Druga stvar koja me motivirala za penjanje bilo je i to što sam se umorila slušati kako žene ne mogu raditi teške poslove. Htjela sam svima pokazati da žene mogu sve što i muškarci. Tada sam se počela penjati s turistima i stalno sam se gurala naprijed - ispričala je Lhakpa kako je počela njezina karijera.</p><p>U proljeće 2000. postala je prva žena iz Nepala koja je došla na vrh Everesta i spustila se živa, to joj je dalo poticaj da nastavi. Osjećaj kada ste na vrhu svijeta opisuje kao 'dinamičan, smrtonosan i euforičan'.</p><p>Iako je nakon toga još osam puta stigla do vrha, za svoj prvi put kaže da je bio najteži, a penjala se i jednom samo osam mjeseci nakon što je rodila i jednom dok je bila dva mjeseca trudna.</p><p>- Taj prvi put je bilo baš strašno, Svi su mi govorili da ću poginuti, a već sam i prije znala da s Everestom nema šale - prisjetila se.</p><p>Da govori istinu pokazuje i podatak da svake prosječne sezone život izgubi šest do 10 ljudi koji pokušaji doći na vrh svijeta. Lhakpa dosad nije imala težih ozljeda, a kaže da joj je na planini najteže gledati ljude kako umiru u 'zoni smrti'. Formu održava redovnim šetnjama, a znala je i do posla ići pješice umjesto javnim prijevozom.</p><p>Dijete su pak nešto na što je tek nedavno obratila pažnju.</p><p>- Jedem zbog stresa i tek sam nedavno počela obraćati pažnju na kilograme. U formi me održava to što naporno radim i puno hodam. Prije puta na Everest morate se 'napucati' jer je teško jesti na planini, a i što imate više masti, to vam je toplije. Mnoge Šerpe se udebljaju prije odlaska na planinu, a ja se debljam samim time što živim u Americi - kaže.</p><p>Što se tiče opreme koju koristi, više vjeruje onoj malo starijoj nego novim 'tehnološkim čudima'.</p><p>Lhakpa se nada u travnju iduće godine deseti put popeti na Everest, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/07/01/mother-three-who-holds-record-climbing-everest-woman-tenth-attempt-halted-due-coronavirus-12915220/">Metro.co.uk</a>.</p><p>- Nakon toga voljela bih se popeti na K2, drugi najviši vrh na svijetu, a onda bi bilo lijepo kada bi netko napisao knjigu o mom životu. Bilo bi lijepo imati i nekog sponzora . Zasad sam ostvarila jedan svoj cilj, a to je bilo pokretanje internetske stranice na kojoj dajem savjete o penjanju. Želim voditi ljude, to mi je strast u životu - zaključila je.</p>