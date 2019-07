Samohranog oca kći uređuje za spojeve: Tata traži srodnu dušu

Carli Saville (19) iz Friendswooda u Teksasu je na Twitteru objavila razgovor s ocem Jeffom (56) prije njegovog velikog spoja. U razgovoru je samohrani otac upitao svoju kćer da li bi trebao obući plavu košulju uvučenu u hlače ili neformalnu bijelu košulju kratkih rukava.

Video možete pogledati ovdje:

Twitter is in love with a Freindswood dad who wanted to look good for a date. Thanks to @saville_carliii for sharing! The date stood him up. No prob. Daughters everywhere want @jeff___saville to meet their mom. #KHOU11 is anxiously waiting for an update, Jeff! 🥰 pic.twitter.com/76GOzEoxqO

Jeff je kćeri poslao dva selfija iz kupaonice, a izgleda da je bio prilično željan njezinog savjeta jer joj je čak napisao i 'halo' prije nego je odgovorila.

Nakon što je vidjela kako izgleda, kći mu je savjetovala da obuče svijetloplavu košulju uvučenu u hlače koju je upario s trapericama i crnim remenom.

- Život sa samohranim tatom, traži modni savjet za spoj. Moje srce - napisala je Carli u objavi koju je podijelila na Twitteru.

Jeffove poruke ubrzo su osvojile srca tisuća korisnika Twittera.

- On je sad Twitterov samohrani otac, štiti ga pod svaku cijenu - napisao je jedan korisnik.

Drugi je komentirao kako ga ovo 'tjera' na plač jer se čini kao slatka duša. Dok je treći dodao vlastiti modni savjet i napisao da Jeff u plavoj košulji izgleda odlično.

No unatoč elegantnom prikazu, Carli je kasnije otkrila da je Jeff izvisio.

- Te je noći došao kući i bio stvarno tužan. Nisam htjela da se tako osjeća pa sam mu sljedećeg jutra ispričala kako se proslavio na Twitteru. Kad je vidio koliko ljudi suosjeća s njegovom pričom, postao je uzbuđen - ispričala je Carli.

Studentica je dodala da Jeff traži srodnu dušu koja je 'društvena, smiješana, prizemljena i slatka'. Nakon što su čuli tužne vijesti o Jeffovom spoju, korisnici su počeli postavljati fotografije svojih samohranih majki.

- Carli, mislim da moramo spojiti naše roditelje. Moja mama ga nikad ne bi ostavila da izvisi! Živi u Houstonu, slične je dobi, a Bog i njezina obitelj su joj najvažniji - napisala je jedna korisnica i podijelila fotografiju s majkom.

Carli, I think we need to set up our parents. My mom would never stand him up! She lives in Houston, she’s a similar age, and God and her family are the most important things to her! Plus, she’s a diiiiime if I do say so myself. 😘 pic.twitter.com/oavsWHQUWr