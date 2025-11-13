Obavijesti

PRIČA O USTRAJNOSTI PLUS+

Sanja (62) osvojila vrh od 7126 metara: 'Popela bih se i slijepa'

Piše Iva Tomas,
Sanja (62) osvojila vrh od 7126 metara: 'Popela bih se i slijepa'
Foto: Facebook/Sanja Jurlin

Sanja je fizički aktivna cijeli život pa vjeruje da joj je to olakšalo sve uspone. Posebnu važnost i zaslugu pridaje baletu koji ju je, kaže, naučio ustrajnosti i izdržljivosti

Sanja Jurlin (62) Samoborka je koja je ove godine u listopadu osvojila Himlung Himal - planinu u Nepalu visoku 7126 metara. Prije nekoliko godina počela je osvajati 'manje tisuće', a onda je išla sve dalje - privuklo ju je što tako osvaja i svoje 'unutarnje planine'.

