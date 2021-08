Ako po prvi puta idete na godišnji odmor s partnerom, ključna stvar koja možete spasiti ne samo odmor, nego i vezu, je iskreni razgovor o očekivanjima od odmora barem nekoliko dana prije puta, uz plan aktivnosti koji vam oboma odgovara. Nemojte se oslanjati na to da ste na odmoru, pa je važno samo to da napokon možete biti malo zajedno, ili na to da idete u mjesto koje dobro poznajete, pa ćete se lako dogovoriti, jer se očekivanja od odmora mogu i značajno razlikovati, uz velike šanse da se vratite kući ljuti, pa i posvađani – upozorava psihologinja Ida Juranić iz Udruge StresProtekt.