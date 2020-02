Šanse da preživim bile su 8%: Rak mi je spasio brak i karijeru

Otkako je u prosincu 2016. godine majci dvoje djece Deborah James dijagnosticiran neizlječiv rak crijeva, živjela je iz dana u dan i nije se dugo usudila na ništa obvezati, jer je znala da u svakom trenutku može završiti u bolnici na još jednoj kemoterapiji, na zračenju (do sad je prošla 23 tretmana) ili na još jednoj operaciji pluća, jetre ili crijeva (kojih je prošla deset).

- Svaki put kad bih nešto isplanirala, rak bi me u tome spriječio - priča Deborah. Karcinom je bio u četvrtom stadiju, a proširio se s crijeva na pluća i jetra. Šanse da živi narednih pet godina iznosile su osam posto.

Razmišljanje o smrti za nju je bila svakodnevica. Sve je isplanirala. Točno je znala i gdje će umrijeti. No prošlog je prosinca dobila nalaz u kojem stoji da 'nema karcinoma u njenom tijelu', u kojem je u jednoj fazi bolesti imala čak 15 tumora.

Odgovor je to, kaže ona, na zadnja tri lijeka koja je pila samo da 'eto, nešto pokuša'.

- Nisam ni znala da je uopće moguće da mi tijelo tako reagira - rekla je Deborah koja priznaje kako ipak ne može slaviti jer je bolno svjesna da si, kad je o karcinomu riječ, 'dobro samo koliko su ti dobri najnoviji nalazi'. Ipak, statistički ne bi ni trebala biti živa i toga je svjesna; a bar je u posljednjih nekoliko godina naučila da uvijek treba očekivati neočekivano.

Prije dijagnoze Deborah je bila ambiciozna učiteljica i majka dvoje djece, a sa suprugom bankarom Sebastienom je bila u braku bila skoro 12 godina kad su se odlučili rastati, angažirali odvjetnike i počeli se viđati s drugima.

Krenuli su i na savjetovanje, ne u nadi da će se pomiriti, već da 'odrade sve kako treba' zbog djece.

No, par je nakon savjetovanja nekoliko puta otišao na piće, a onda nekoliko puta i na večeru - dok se u studenom 2016. nisu pomirili i opet počeli zajedno živjeti. A tad je ona dobila dijagnozu.

- Nitko nije mislio da rak crijeva dobiju i 35-godišnje vegetarijanke koje se bave i trčanjem. Svi su pretpostavljali da to imaju stariji muškarci koji jedu meso - kaže Deborah.

Bilo joj je, kaže, grozno i što je morala napustiti posao koji je voljela, ali znala je da će puno boraviti po bolnicama, a predavati djeci se ne može 'na pola'.

No umjesto da očajava počela je suorganizirati popularni podcast BBC Radija 5 pod nazivom 'You, Me And The Big C' (Ti, ja i tumor) i napisala bestseler knjigu 'F *** You Cancer: How To Face The Big C, Live Your Life And Still Be Yourself.' (J... se tumor: Kako se suočiti sa tumorom, preživjeti i ostati svoj).

- Završila sam u potpuno novom poslu gotovo slučajno - priča Deborah, koja se prije dijagnoze uz pomoć trčanja borila sa stresom. Otrčala je i nekoliko utrka od pet i deset km, a čak je završila i polumaraton.

Kako bi zaboravila na strah zbog bolesti, redovito je trčala osam kilometara od svog doma do bolnice za tumore u Royal Marsdenu, čak i jutro prije zadnje operacije.

Sada se Deborah, po prvi put od dijagnoze, kaže, opet usudila planirati. U ožujku ima upisano trčanje u Manchesteru za pomoć Sport Reliefu. Tamo će trčati pet kilometara dok Filharmonijski orkestar BBC-ja svira Beethovenovu 'Petu' - a nada se samo, kaže, da neće svirati brzo.