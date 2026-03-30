U ponudi najnovije kolekcije možemo pronaći uistinu sve - od predivno oslikanih stolnjaka, nadstolnjaka, ukrasnih jastučnica, salveta pa sve do posuđa...
Saša Šekoranja i Merla imaju novu proljetnu kolekciju: Pogledajte predivne uzorke!
Zagrebački cvjećar i dizajner Saša Šekoranja je u suradnji s Merlom izbacio novu proljetnu kolekciju. Radi se o kolekciji 'U polju narcisa', a kao što joj i samo ime govori, u fokusu je proljetno cvijeće - narcisi. Svaki je komad izrađen od visokokvalitetnih materijala, uz naglasak na održivosti i dugotrajnosti, što je u skladu s Merlinom misijom stvaranja proizvoda koji mogu trajati generacijama.
U ponudi najnovije kolekcije možemo pronaći uistinu sve - od predivno oslikanih stolnjaka, nadstolnjaka, ukrasnih jastučnica, salveta pa sve do posuđa...
Kolekciju s potpisom Saše Šekoranje moguće je kupiti na webshopu brenda, a u nastavku pogledajte neke od primjera:
Merla i Saša Šekoranja stolnjak - 69,90 eura
Merla i Saša Šekoranja set šalica (34,90 eura)
Merla i Saša Šekoranja desertni tanjur (39,90 eura)
Merla i Saša Šekoranja tanjur (39,90 eura)
