Saveznik zdravlja: Otkrijte koje sve benefite ima sok od celera

Iako celer doista sadrži vrijedne vitamine, minerale i biljne spojeve, stručnjaci upozoravaju da sok nije čudotvoran lijek. Ne može poništiti godine nepravilne prehrane, ukloniti naslage iz krvnih žila niti zamijeniti liječenje povišenog krvnog tlaka ili drugih bolesti.

Ipak, kao dio raznolike i uravnotežene prehrane može biti osvježavajući način unosa tekućine i određenih hranjivih tvari.

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Većinu celera čini voda

Između 85 i 95 posto celera čini voda, zbog čega ova namirnica može pridonijeti dnevnom unosu tekućine. To osobito može biti korisno tijekom toplijih mjeseci, kada zbog pojačanog znojenja organizam brže gubi vodu.

Čaša svježeg soka od celera od približno 300 mililitara sadrži relativno malo kalorija, a može osigurati značajnu količinu vitamina K. U njemu se nalaze i folati, kalij, vitamin C te različiti biljni spojevi s antioksidativnim djelovanjem.

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Vitamin K važan je za normalno zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju. Osobe koje uzimaju varfarin ili drugi lijek čije djelovanje ovisi o unosu vitamina K trebale bi paziti da njegova količina u prehrani bude približno ujednačena te se o većim promjenama posavjetovati s liječnikom.

Sadrži korisne biljne spojeve

Celer sadrži flavonoide i druge fitonutrijente, odnosno prirodne biljne spojeve s antioksidativnim svojstvima. Antioksidansi sudjeluju u zaštiti stanica od oštećenja koje mogu izazvati slobodni radikali.

Prehrana bogata različitim vrstama povrća i voća povezuje se s boljim zdravljem, ali stručnjaci naglašavaju da učinak ne dolazi od jedne namirnice. Najviše koristi donosi raznovrsna prehrana u kojoj se redovito izmjenjuju različite vrste biljnih namirnica.

Celer sadrži i spojeve poznate kao ftalidi, kojima se pripisuje mogući učinak na opuštanje stijenki krvnih žila. Osim toga, celer je izvor kalija i prirodnih nitrata, hranjivih tvari koje mogu imati ulogu u regulaciji krvnog tlaka.

Međutim, tvrdnje da jedna čaša soka može značajno sniziti krvni tlak ili „očistiti” krvne žile pretjerane su. Istraživanja o djelovanju određenih biljnih nitrata na tlak postoje, ali potrebna su dodatna kvalitetna ispitivanja na ljudima, a sok ne smije zamijeniti lijekove ni liječničke preporuke.

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Može li očistiti krvne žile?

Krvne žile ne mogu se očistiti sokom na način na koji se čisti cijev. Ateroskleroza nastaje kada se u stijenkama arterija godinama nakupljaju masnoće, kolesterol i druge tvari, pri čemu sudjeluju upalni procesi i brojni čimbenici rizika.

Na zdravlje krvnih žila najviše utječu ukupne životne navike: kontrola krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi, nepušenje, redovito kretanje, održavanje zdrave tjelesne mase i uravnotežena prehrana.

Celer se može uklopiti u takav način života, ali nije dokazano da njegov sok samostalno uklanja postojeće naslage ili liječi aterosklerozu. Povišen krvni tlak posebno je važno redovito kontrolirati jer može postupno oštetiti krvne žile te povećati opasnost od srčanog i moždanog udara.

Sok nije isto što i cijela stabljika

Jedna od glavnih razlika između soka i cijelog celera jest količina vlakana. Tijekom cijeđenja velik dio vlakana ostaje u pulpi koja se najčešće baca.

Vlakna pomažu normalnoj probavi, duljem osjećaju sitosti, stabilnijoj razini šećera u krvi i kontroli kolesterola. Zbog toga cijele stabljike celera u pravilu pružaju više prehrambenih koristi od procijeđenog soka.

Sličan problem javlja se kada se u napitak dodaju velike količine voća. Sok tada može sadržavati više prirodnog šećera, a istodobno manje vlakana nego cijeli komad voća.

Zbog toga je bolji izbor sok s većim udjelom povrća i manjom količinom voća, dok bi cijelo voće i povrće i dalje trebalo imati važnije mjesto u svakodnevnoj prehrani.

Nije sredstvo za detoksikaciju

Jedna od najčešćih tvrdnji na internetu jest da sok od celera „detoksicira” jetru, bubrege i cijeli organizam. Međutim, zdravo tijelo već ima vlastite sustave za uklanjanje otpadnih tvari, prije svega jetru, bubrege, pluća i probavni sustav.

Nema dokaza da nekoliko dana ispijanja soka može dodatno „isprati toksine” ili obnoviti organe. Celer može biti dio prehrane koja podupire opće zdravlje, ali nije posebna detoksikacijska terapija.

Posebno je problematično kada ljudi sokovima potpuno zamijene obroke. Takvi režimi ne osiguravaju dovoljno bjelančevina, vlakana, zdravih masnoća, energije i drugih važnih hranjivih tvari.

Višednevno konzumiranje isključivo sokova može izazvati glad, iscrpljenost, glavobolju, razdražljivost, slabost i dehidraciju. Gubitak kilograma koji se pritom može pojaviti često je posljedica naglog smanjenja unosa kalorija i vode, a ne zdravog i održivog gubitka masnog tkiva.

Kako pripremiti sok od celera?

Za približno pola litre svježeg soka potrebno je devet do deset dobro opranih stabljika celera. Stabljike treba narezati na manje komade i staviti u sokovnik.

Napitak je najbolje popiti neposredno nakon pripreme. Može se čuvati u zatvorenoj posudi u hladnjaku, ali bi ga trebalo potrošiti unutar dva dana.

Onima kojima je okus čistog celera previše gorak ili zemljast može pomoći dodatak manje količine jabuke, naranče ili ananasa. Okus se može osvježiti i limunom, krastavcem ili komadićem svježeg đumbira.

Foto: 123RF

Pri dodavanju voća ipak treba biti umjeren jer ono povećava količinu šećera u napitku. Osobama koje žele zadržati više vlakana može više odgovarati smoothie, u kojem se cijele namirnice usitnjavaju bez odbacivanja pulpe.

Sok ne bi trebao zamijeniti obrok

Najsigurnije ga je konzumirati kao povremeni napitak ili dodatak već uravnoteženoj prehrani. To znači da bi ostatak jelovnika trebao sadržavati dovoljno bjelančevina, cjelovitih žitarica, povrća, voća i izvora zdravih masnoća.

Sok od celera sam po sebi ne sadrži dovoljno energije ni svih hranjivih tvari potrebnih za cjelovit obrok. Neće zasititi jednako kao cijele stabljike celera upravo zbog smanjene količine vlakana.

Kupovne verzije treba pažljivo birati jer neke sadrže dodani šećer, druge sokove, arome ili veće količine soli. Čisti svježi sok bez dodataka obično je jednostavniji izbor.

Foto: 123RF

Tko treba biti oprezan?

Osobe koje uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi trebale bi obratiti pozornost na vitamin K. Nije nužno potpuno izbjegavati celer, ali veće i nagle promjene u unosu mogu utjecati na djelovanje određenih lijekova.

Oprez se preporučuje i ljudima sklonima alergijama. Sirovi celer kod pojedinih osoba može izazvati svrbež ili trnce u ustima, oticanje usana i grla te druge alergijske simptome. Takve su reakcije češće kod osoba alergičnih na pelud breze.

Nepasterizirani sok može sadržavati štetne mikroorganizme ako namirnice ili pribor nisu dobro oprani. Trudnice, mala djeca, stariji ljudi i osobe oslabljenog imuniteta trebali bi zbog toga biti posebno oprezni sa sirovim, nepasteriziranim sokovima.

Osobe s bolestima bubrega, ograničenjem unosa tekućine ili kalija te one koje uzimaju više lijekova trebale bi se prije redovitog konzumiranja većih količina posavjetovati s liječnikom.

Koristan napitak, ali ne i čudotvorni lijek

Sok od celera može pridonijeti hidrataciji te osigurati vitamine, minerale i antioksidanse. Kao osvježavajući dodatak kvalitetnoj prehrani može biti sasvim dobar izbor.

Foto: 123RF

Ipak, ne može preko noći očistiti krvne žile, izliječiti visoki tlak, nadoknaditi lošu prehranu ili zamijeniti medicinsku terapiju. Još više hranjivih koristi može se dobiti konzumiranjem cijelih stabljika celera jer se tako zadržavaju vlakna.

Najvažnije je ne očekivati čudo od jedne namirnice. Zdravlje srca i krvnih žila gradi se dugoročno, uravnoteženom prehranom, redovitim kretanjem, nepušenjem te kontrolom krvnog tlaka, šećera i kolesterola.



