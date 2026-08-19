Savjeti dizajnerice Lee Miline za bolje organiziranje prostora: Evo kako stvoriti dom bez kaosa

Koliko vam se puta učinilo da imate dojam kako je u vašem domu zavladao kaos kojemu više ne znate stati na kraj? Vjerojatno nema osobe koja se s tim osjećajem barem jednom nije suočila. Često pokušamo napraviti nešto "na brzinu", pa čak i uspijemo, toliko da se na površini učini da smo uspostavili neki red, no kad god otvorimo neku ladicu, kuhinjski ormarić ili tražimo nešto na kupaonskoj polici, tlak iznova skače i postajemo svjesni da nismo uspjeli napraviti ništa.