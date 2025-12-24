Idete po poklon u zadnji tren? Evo kako odabrati pravi parfem

Odabrati parfem kao poklon često je veći izazov nego što se na prvi pogled čini jer je miris iznimno osobna stvar, povezana s emocijama, uspomenama i karakterom osobe koja ga nosi. Ono što se nama čini neodoljivim i sofisticiranim, drugoj osobi može biti potpuno pogrešan izbor.

Prvi i najvažniji korak je obratiti pozornost na parfeme koje osoba već koristi. Pogled u njezinu ili njegovu kolekciju može otkriti puno toga - voli li cvjetne, citrusne, drvenaste, orijentalne ili gurmanske note. Ako se isti tip mirisa stalno ponavlja, to je jasan znak u kojem smjeru trebate ići. Osim toga, parfemi koje nosimo često su odraz naše osobnosti. Ljudi koji vole boraviti u prirodi, putovati, provoditi vrijeme na suncu i u pokretu obično biraju svježije, laganije i prozračnije mirise. S druge strane, osobe koje vole večernje izlaske, eleganciju i toplinu doma često preferiraju intenzivnije, toplije i senzualnije note.

Parfemi sadrže alkohol, eterična ulja i razne kemijske komponente koje nekima mogu smetati, stoga je dobro biti oprezan i, ako je moguće, birati formule koje su nježnije ili poznate po dobroj podnošljivosti.

Kad niste potpuno sigurni u izbor, jednostavniji i svježiji parfemi često su najsigurnija opcija. Citrusne note, mirisi svježe opranog rublja ili lagane cvjetne kombinacije uglavnom su univerzalno prihvaćeni i rijetko izazivaju negativne reakcije. I izgled bočice može poslužiti kao mali vodič jer dizajn često prati karakter mirisa - razigrani mirisi dolaze u svjetlijim, nježnijim bočicama, dok su ozbiljniji i večernji parfemi najčešći u tamnim dizajnima.

Razmislite i o prilikama u kojima će se parfem nositi - je li namijenjen svakodnevnoj upotrebi, poslu, posebnim prilikama ili večernjim izlascima. Kako biste smanjili rizik, pametno je odlučiti se za manju bočicu.