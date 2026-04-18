Savjeti kako odabrati traperice idealne baš za vaš oblik tijela

Saznajte koji stil kupiti, koje najbolje odgovaraju vašoj gađi i kako kombinirati 15 stilova prema savjetima britanskih modnih urednika
Prošla su jednostavna vremena kada su traperice bile uske ili široke. Danas se probijamo kroz brojne stilove neobičnih naziva, a izbor je veći nego ikad. Ako vas to pomalo zbunjuje, pročitajte ovaj praktični vodič za krojeve koje trebate znati i cipele koje se nose s njima.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Prošla su jednostavna vremena kada su traperice bile uske ili široke. Danas se probijamo kroz brojne stilove neobičnih naziva, a izbor je veći nego ikad. Ako vas to pomalo zbunjuje, pročitajte ovaj praktični vodič za krojeve koje trebate znati i cipele koje se nose s njima. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Prošla su jednostavna vremena kada su traperice bile uske ili široke. Danas se probijamo kroz brojne stilove neobičnih naziva, a izbor je veći nego ikad. Ako vas to pomalo zbunjuje, pročitajte ovaj praktični vodič za krojeve koje trebate znati i cipele koje se nose s njima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. CIGARETA KROJ: Modni trend iz 80-ih i 90-ih, prepoznatljiv po uskoj silueti i ravnom kroju od koljena do gležnjeva, ponovno se vraća. Uglađena alternativa uskim trapericama, univerzalno je laskav svim oblicima tijela. Stil cipela: Iskoristite izdužujući efekt kroja i odlučite se za mokasine s bademastim ili špicastim vrhom, balerinke, čizme ili isprobajte elegantne tenisice.
| Foto: Reserved
2. MRKVA KROJ: Odlikuje ih visoki struk, širok kroj oko bokova i bedara, suptilan efekt vitkih nogu, nogavica do gležnja. Najbolje odgovaraju oblik tijela kruške i pravokutnika. Stil cipela: Ravne cipele, mokasine, špicaste balerinke i uske čizme.
3. BOYFRIEND MODEL: Opuštene, široke i udobne, ove traperice oponašaju one koje biste posudili od dečka. Imaju srednje do niski struk, široki kroj na bokovima i bedrima te često podvijeni gležanj kako bi se naglasio opušteni izgled. Najbolje odgovaraju ženama s obikom tijela pravokutnika, jabuke i obrnutog trokuta. Stil cipela: Najbolje idu sa blago prevelikom unisex stilom, klasičnim mokasinama, cipelama od brušene kože i šarenim (ne bijelim) tenisicama.
| Foto: Zara
4. DAD MODEL: Ovaj traper ima labaviji kroj, bez ikakvog sužavanja. Ležerni stil karakterizira opušten, širok, ravan kroj i udoban srednje do visoki struk. Odgovara svim tipovima tijela. Stil cipela: Pojačajte retro osjećaj ovog stila i uparite ga s tenisicama vintage izgleda ili širokim čizmama inspiriranim 1980-ima.
| Foto: Zara
5. ŠIROKI KRAĆI KROJ: Savršen za proljetno pokazivanje gležnjeva, ovaj kroj visokog struka i širokih nogavica naglašava vaš struk, a istovremeno pruža prostor oko bokova. Idealan je za dodavanje volumena donjem dijelu tijela i najbolje se slaže s bluzama samo naprijed utaknutim u traperice ili uskim topovima. Oblik tijela: Visoka, pješčani sat i pravokutnik. Stil cipela: Elegantne (umjesto debelih) gležnjače, bademaste ili špicaste balerinke i natikače.
| Foto: H&M
6. BARREL MODEL: Bačva ili balon model na scenu je stupio u Pieter Mulierovoj kolekciji Alaïa jesen/zima 2023, danas je nezaobilazan dio high-street mode. Ovaj širok, zaobljen kroj oko bokova i bedara koji se sužava prema gležnju odgovara višim ženama i onima s oblikom tijela pravokutnika i obrnutog trokuta. Stil cipela: Uravnotežite kroj cipelama s uskim vrhom. Dodajte visinu špicastim gležnjačama ili elegantnim cipelama s remenčićima.
7. BOOTCUT: Kroj koji grli preko bokova i bedara, lagano se širi od koljena do gležnja i dizajniran je za nošenje preko čizama. Oblik tijela: Kruška, visoka i pješčani sat. Stil cipela: Poanta je u nazivu, ali odaberite nisku ili srednju petu – ravne čizme će ovdje izgledati neuredno.
| Foto: Boohoo
8. ULTRA BAGGY: Prevelika i lepršava, ova silueta je toliko opuštena da podsjeća na hlače. I to je ljepota. S pravim cipelama i elegantnom košuljom, izgleda sofisticirano, ali se osjeća izuzetno udobno. Idealan blik tijela su pravokutnik i kruška. Stil cipela: Bez tenisica, molim. Uravnotežite višak tkanine elegantnim stilovima. Modni paket preferira crne čizme s malom petom i špicastim vrhom.
9. CAPRI: Ovaj suženi dizajn koji dopire do koljena izumila je njemačka dizajnerica Sonja de Lennart krajem 1940-ih, a ime je dobila po talijanskom otoku gdje je njezina obitelj ljetovala. Lennart ih je zamislila kao prozračniju alternativu tadašnjim hlačama širokih nogavica. Odgovaraju sitnim, vitkim i ženama tijela pješčanog sata. Stil cipela: Držite se elegantnih sandala s remenčićima ili niskih cipela s tankom ili malom potpeticom.
10. STOVEPIPE: Ravne traperice visokog struka i skraćene duljine koje izdužuju noge su traperice današnjice. Kendall Jenner, Hailey Bieber i Alexa Chung obožavateljice su ovog elegantnog kroja, labavije su od uskih, ali uže od klasičnih ravnih nogavica. Oblik tijela: Ravno, jabuka i pješčani sat. Stil cipela: zatvorenije balerinke ili salonke s visokom potpeticom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. MOM JEANS: Ovaj izraz skovala je Tina Fey 2003. u skeču emisije Saturday Night Live, referirajući se na rastezljivi model visokog struka širi na bokovima, popularan među američkim damama 80-ih. Odgovaraju svakom obliku tijela. Stil cipela: Elegantne ravne natikače ili cipele s malom petom. Izbjegavajte nošenje s tenisicama.
12. DRAINPIPE: Popularizirane od strane modnih ikona 1960-ih, za razliku od stovepipe-a, imaju ultra-tanak, uzak kroj od kuka do gležnja. Za razliku od skinny jeansa, ko gležnja su ravne i malo šire, ne priljubljene uz nogu. Uske i neumoljive na oblinama, najbolje ih je prepustiti generaciji Z koja ih je sada otkrila, kombinirajući ih s jahaćim čizmama i romantičnim bluzama. Oblik tijela: Ravni ili petite. Stil cipela: Odlučite se za natikače, ravne cipele sa špicastim vrhom ili debele mokasine.
13. BRANCUSI: Izumila ih je Amy Smilovic i njezina njujorška marke Tibi 2020. Brancusi su niskostruka verzija bačvastog kroja. Smještene su na bokovima i šire se u punu, zaobljenu nogu koja se oštro sužava na rubu. Oblik tijela: Visoka, pravokutna i obrnuto trokutasta. Stil cipela: Opet, sve se svodi na uravnoteženje odabirom uskih ravnih cipela s špicastim vrhom, cipela s visokom potpeticom i čizama.
14. GIRLFRIEND KROJ: Nešto ženstvenije od Boyfriend modela, ove traperice imaju srednji do visoki struk, uske su i imaju blago suženu nogavicu koja dodiruje gležanj. Obično je ovaj model izrađen od čvršćeg trapera, što znači da je manje opušten i rastezljiv od nekih modela. Oblik tijela: Jabuka, sitna i ravna. Stil cipela: Gležnjače s petom i balerinke sa špicastim vrhom.
15. PADOBRAN: Moderan traper hibrid najlonskih padobranskih hlača i kargo hlača, s izvrsnim praktičnim osjećajem. Kroj ima široku siluetu, elastične u struku i velike džepove. Neke imaju kopče na gležnjevima kako bi se stvorila nogavica u obliku balona. Oblik tijela: Dodaje volumen vitkijim građama i uravnotežuje šira ramena. Stil cipela: Odaberite ženstvenu obuću koja će upotpuniti izgled: slingback cipele, balerinke i mokasine s bademastim vrhom.