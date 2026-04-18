Savjeti kako odabrati traperice idealne baš za vaš oblik tijela

12. DRAINPIPE: Popularizirane od strane modnih ikona 1960-ih, za razliku od stovepipe-a, imaju ultra-tanak, uzak kroj od kuka do gležnja. Za razliku od skinny jeansa, ko gležnja su ravne i malo šire, ne priljubljene uz nogu. Uske i neumoljive na oblinama, najbolje ih je prepustiti generaciji Z koja ih je sada otkrila, kombinirajući ih s jahaćim čizmama i romantičnim bluzama. Oblik tijela: Ravni ili petite. Stil cipela: Odlučite se za natikače, ravne cipele sa špicastim vrhom ili debele mokasine.