Savjeti koji se odmah isplate: Kupujte manje, ali pametnije

Ovakav pristup sve se češće povezuje s konceptom Održiva potrošnja, koji potiče građane da kupuju promišljenije i odgovornije prema okolišu. Iako se na prvi pogled čini da pojedinačne odluke ne mogu napraviti veliku razliku, stručnjaci ističu da upravo svakodnevne navike milijuna ljudi imaju snažan utjecaj na količinu otpada i potrošnju prirodnih resursa.

POGLEDAJ VIDEO: Djeca i reklame

Pokretanje videa... 00:28 Osobna savjetnica dr. Elvira Mlivić objašnjava zašto su reklamnim stručnjacima najzanimljivija djeca u dobi od 8 do 14 godina | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Jedan od najvećih problema modernog društva je takozvana Fast fashion kultura, odnosno brza proizvodnja i kupnja jeftine odjeće koja se često nosi samo nekoliko puta prije nego što završi u smeću. Takav način potrošnje ne opterećuje samo kućni budžet, nego i okoliš, jer proizvodnja tekstila zahtijeva velike količine vode, energije i kemikalija.

Zato sve više potrošača pokušava promijeniti svoje navike. Umjesto čestog kupovanja novih stvari, mnogi se okreću kvalitetnijim komadima koji traju godinama. Kupnja rabljenih predmeta također postaje sve popularnija, a trgovine s polovnom robom i online platforme za razmjenu i prodaju rabljenih stvari bilježe sve veći interes kupaca.

Foto: Budi IN

Važan dio odgovornije potrošnje je i vraćanje starim navikama – popravljanju. Nekada je bilo uobičajeno popravljati kućanske aparate, odjeću ili namještaj, dok se danas mnogi predmeti jednostavno bacaju čim se pokvare. No sve više ljudi ponovno otkriva vrijednost popravaka, koji su često jeftiniji od kupnje novog proizvoda, ali i znatno bolji za okoliš.

Stručnjaci naglašavaju i važnost podrške lokalnim proizvođačima i malim obrtnicima. Kupnjom lokalnih proizvoda ne samo da se potiče domaće gospodarstvo, nego se često smanjuje i ekološki otisak, jer roba ne mora putovati tisućama kilometara do kupaca.

Promjena potrošačkih navika ne događa se preko noći, ali svaki mali korak može imati velik učinak. Razmišljanje prije kupnje, biranje kvalitetnijih proizvoda i produljenje životnog vijeka stvari jednostavni su načini na koje svatko može pridonijeti smanjenju otpada i očuvanju resursa za buduće generacije.

Psihologija impulzivne kupnje

Brendovi brze mode svoje strategije temelje na poticanju impulzivne kupnje, a njihova glavna meta su mlađi potrošači. Naglasak je na prolaznim trendovima i niskim cijenama koje stvaraju osjećaj da se prilika ne smije propustiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Impulzivna kupnja, po svojoj definiciji, neplanirana je, vođena emocijama i često se događa uz smanjenu svijest o posljedicama. To je trenutak u kojem želja nadvlada razum, a upravo takva impulzivna kupovina stvara višak otpada i nepotrebno troši resurse. Ipak, znanost nudi ohrabrujuće spoznaje.

Nedavno objavljena studija pokazala je da kratko, svjesno promišljanje može biti iznimno učinkovito oružje protiv impulzivnosti. Istraživači su otkrili da su sudionici koji su dobili zadatak da navedu nekoliko razloga zašto ne bi trebali kupiti određeni predmet pokazali značajno manju želju za kupnjom u usporedbi s kontrolnom grupom. Ova jednostavna mentalna vježba, pauza za promišljanje, stvara kognitivni prostor između podražaja i reakcije, omogućujući nam da donesemo razumniju odluku.