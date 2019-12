Savjeti seks-terapeutkinje za buđenje strasti ovih blagdana

Stručnjaci tvrde da istraživanja pokazuju kako se oko trećina parova u vezama ne seksa. Tako je anketa provedena među 2000 odraslih pokazala da je 53 posto njih vodilo ljubav prošlog mjeseca, no više od trećine nije se zaigralo ispod plahti više od godinu dana. Djeca, stres i previše posla su među glavnim razlozima koje navode za to, pri čemu doista nije potrebno puno da se stvari promijene.

Blagdani su savršeno vrijeme da počnete raditi na tome da vratite iskru u vaš ljubavni život, kaže stručnjakinja za seksualne odnose Kate Taylor, koja ima i nekoliko praktičnih savjeta za one koji se moraju upustiti u tu 'borbu' tijekom blagdana.

Zaigrajte se

Ako imate osjećaj da ste izgubili želju zato što već predobro poznajete jedno drugo i znate sve o tome koje poze i kakve dodire volite, posvetite se - istraživanju seksi igračaka. Ako ste još na 'zeki' koji je bio hit igračka početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, moćda je vrijeme da obnovite 'oružje'.

Ne ograničavajte se na igračke samo za jednog partnera, nabavite one koje možete koristiti kao par, kako biste se mogli igrati zajedno. Jedna od mogućnosti je, doslovno, vibrator s dva nastavka koja možete koristiti istodobno.

Ako, pak, vaš partner često donosi laptom u krevet, kako bi radio, nagovorite ga da umjesto toga zajedno pretražite savjete o tome kako poboljšati svoj seksualni život. Gledanje 'kinky' filmića može biti itekako poticajno iskustvo.

Libido vam se ne podudara?

Postoje li neki neriješeni problemi među vama, možda neka svađa koju niste riješili, nešto o čemu izbjegavate razgovarati? To može biti uzrok za to da izgradite nevidljivi zid nasred madraca, zbog kojeg se ne približavate jedno drugom. Dakle, riješite to, pa će se i vaš seksualni život vjerojatno oporaviti.

Ako ste vi partner koji često odbija seks, razmislite malo o tome zbog čega he tako i što treba promijeniti. Ne izbjegavajte reći partneru istinu, jednostavno, pokrenite razgovor i pokušajte riješiti stvari.

Preskočite večeru

Jednostavan način da se vratite u vrijeme kad vam je u krevetu zajedno bilo zabavno jest da počnete planirati zajednička druženja i provod izvan spavaće sobe. Dakle, nemojte ići za tim da pronađete luksuzni restoran u koji ćete otići na večeru, već pronađite neko lijepo mjesto gdje se zajedno moćete zabaviti.

Na primjer, rezervirajte vrijeme u detektivskoj sobi, upišite se na plesni tečaj, otiđite na vožnju biciklom. To su situacije u kojima neće osjećate napetost zato što sjedite jedno nasuprot drugom i morate razgovarati, nego ćete biti spontani i nesputani, pa je veća šansa da se prisjetite toga kako ste nekad uživali.

Ne budite koncentrirani samo na seks

Seks je puno više od samog seksa, pa se prestanite ponašati kao da vam je jedini cilj penetracija i orgazam. Stvorite prostor za to da budete senzualni, erotični i da se fizički povežete i bez seksa i pritiska da završite u krevetu. Tako će trenutak kad se to dogodi biti puno ugodniji

Na primjer, otuširajte se ili odležite u toploj kupki zajedno, ili se stisnite ispod dekice dok gledate film na TV-u. Dodirujte se, mazite, poljubite... sve će to voditi tome da pomalo završite u ljubavnom zanosu.

Priredite partneru iznenađenje

U početku veze teško nam je razgovarati o maštarijama, no nakon nekog vremena možete jedno drugom odati tajnu o tome o čemu maštate. Dogovorite se da 'izvedete' maštariju, s tim da partneru treba prepustiti izbor vremena i mjesta na kojem će vas tako iznenaditi. Budite otvoreni jedno prema drugom. Ako vam je to neugodno, dobar način da napredujete jest da jedno drugom naizmjence pričate o tome što želite u seksu.

Planirajte seks

Zvuči kao da ćete time ubiti strast, no ako vas to vrati tome da imate redovite seksualne odnose, ne mora biti tako. Čak i ako znate da je seks planiran u četvrtak, u 18 sati, ne znači da ćete to samo 'odraditi' - četvrtkom čete vjerojatno biti pomalo uzbuđeni od jutra, veselit ćete se završetku radnog dana i dolasku kući...

Potrudite se da barem pola sata prije seksa provedete u zajedničkom druženju - uz finu večeru, kupku i bez pritiska.

Neka ne bude dosadno

Kad se jednom vratite u ritam, nemojte dozvoliti da vam seks opet pređe u rutinu, ili da se problemi opet ispreiječe između vas. Radite na onome što vas spaja, pomozite jedno drugome da ostanete zainteresirani i da vas obaveze ne 'pojedu'. Na primjer, ako je supruga cijeli tjedan na poslu, pa poslije podne razvozi klince na aktivnosti, odvojite jedan dan u tjednu kad ćete to preuzeti na sebe i dati joj vremena da predahne i obnovi energiju, kako bi imala više volje za ljubav.

Koncentrirajte se na - seks

Kad ste zajedno, ne dozvolite da vam bilo što odvoji pažnju od vas, pa ni razmišljanja o tome koje vas obaveze još čekaju, ili kako ste se udebljali i pronašli nove stirje. To može dovesti do toga da se ne možete opustiti i doživjeti orgazam, zbog čega s vremenom i potpuno odustajemo od seksa.

To je češće problem kod žena, no i muškarci mogu imati problema, zbog kojih posao može završiti prebrzo. Zato ne bi bilo loše da usvojite i prakticirate tehniku treniranja misli. Lezite u krevet i započnite tako što ćete ljubiti i dodirivati jedno drugo, izbjegavajući najosjetljivije erogene zone.

Kad postanete uzbuđeni, fokusirajte se na zvukove, mirise, okus i ono što vidite dok ljubite partnera, pa polako 'usporavajte' uzbuđenje. Prakticirajte to tri puta tjedno po 10 minuta i ubrzo biste trebali biti u stanju fokusirati se na bitno.

Provjerite lijekove

Ako vi ili partner odjednom nemate volje za seksom, a nema problema među vama, možda je problem u tome da neki od lijekova koje pijete 'ubija' seksualnu želju. Pročitajte djelovanje lijekova, pa se posavjetujte s liječnikom. Problem može biti i u pretilosti, pretjerivanju u alkoholu ili nedostatku kondicije, pa razmislite i o tome.

Ne paničarite

Prije svega, ako vam se čini da je vašoj vezi došao kraj jer ste odustali od seksa, trebate znati da se tako nešto nerijetko događa svim prosječnim parovima. Izostanak seksa ne mora biti povezan s nekim fazalnim problemom i ne znači da više nemate što raditi zajedno.

Zapravo, učenje da se nosite sa seksualnim problemima korisna je vještina u svakom slučaju: ako ostanete zajedno, ili ako odlučite prekinuti odnos i potražiti novog partnera. Procjena je seksualnih terapeuta da većina parova treba raditi na svom seksualnom odnosu nakon samo dvije godine veze. Tajna sretnih parova je u tome što su naučili da svako malo trebaju krenuti - ispočetka, piše The Sun.

