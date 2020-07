Savjeti za uklanjanje bakterija i prljavštine sa sportske opreme

<p>Ako ste od onih vježbača joge koji mat (prostirku) nose sa sobom na sate joge, još ne možete biti potpuno zaštićeni jer se prostirka natapa znojem. To možete spriječiti stavljanjem ručnika preko nje prije te brišući je krpicom natopljenom toplom vodom s octom (u omjeru 1:3) i nekoliko kapi blagog deterdženta nakon vježbe. Nakon toga prebrišite suhom krpom ili ručnikom i ostavite još 5 do 10 minuta na zraku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Koliko bakterija i kakvih se može naći u prosječnom domu jedne obitelji:</p><p>Ocat će izvući i miris znoja iz odjeće koju perete u perilici, stoga dodajte pola šalice u svaku turu. Pogotovo ako perete “znojne” čarape. Rekreirate li se na bazenu, vjerojatno koristite japanke, a kako biste zaštitili stopala od bakterija i razvoja gljivične infekcije, stavljajte ih u poseban pretinac ili vrećicu, da “pokupljene” bakterije ne bi došle u dodir s drugom opremom. Japanke s vremena na vrijeme operite u perilici rublja ili protresite u vrećici s nekoliko žlica sode bikarbone.</p><h2>Torbu perite jednom mjesečno</h2><p>Sportska torba može biti uzrok vaše prehlade jer može biti ispunjena bakterijama. Iz džepova nikad ne zaboravite izvaditi hranu, a nakon treninga niti mokru odjeću. Kako biste spriječili širenje bakterija i neugodan miris torbe, robu nakon presvlačenja uvijek ubacite u vrećicu, koju, kada dođete doma, odmah izvadite i objesite.</p><p>To je najbolji način da osigurate da se bakterije i plijesan ne množe. Ako torbu smijete prati strojno, čistite je jednom mjesečno. Ako ne, operite je spužvom s malo deterdženta i vode, a zatim ostavite da se osuši na zraku. Između pranja bakterije držite podalje brišući je izvana i iznutra dezinfekcijskim maramicama. </p><p>Kod održavanja torbi ili ruksaka možete probati i jedan prirodan recept - pomiješajte u bočici s raspršivačem malo destilirane vode i po nekoliko kapi eteričnih ulja lavande, čajevca i paprene metvice (ili eukaliptusa, limunske trave i lavande) pa poprskajte torbu. Neka se osuši. </p><h2>Bočica kao nova uz sodu i ocat </h2><p>Bocu za vodu ili sok napunite s nekoliko žlica sode bikarbone i vrućom vodom te ostavite stajati sat ili dva. Zatim isperite deterdžentom, vodom i četkom za boce. Operite i čep. Za uklanjanje bakterija napunite bocu petinom octa (ostatak neka bude voda) i ostavite preko noći. Ujutro isperite.</p><h2>Rukavice zamrznite </h2><p>Za učinkovito rješavanje bakterija rukavice potopite u otopinu morske soli preko noći ili ostavite u zamrzivaču nekoliko dana, ali ih prije stavite u vrećicu. Za ugodan miris pamučne navlake (stare ali čiste čarape) napunite piljevinom od cedrovine.</p><h2>Mirisne bombice za tenisice </h2><p>Starim tajicama odrežite dio nogavica te napunite sa šest žlica sode bikarbone pomiješane s 20-30 kapi eteričnog ulja. Zavežite krajeve, ubacite u praznu vrećicu od lavande i stavite u tenisice. Prljave čarape kuhajte s kriškama limuna pa dodajte snijeg od bjelanjka. Ostavite sat vremena pa operite.</p><h2>Gadgete obrišite alkoholom </h2><p>Fitness trackere (na zapešću) i ručni sat prebrišite od znoja s malo alkohola nanesenog na vatu. Često operite i držač za mobitel na nadlaktici u malo vode i octa. Ušni vosak u slušalicama uklonite čačkalicom, a zatim obrišite maramicom ili krpom namočenom u 70-postotnom alkoholu. </p><h2>Samo mrežaste tenisice smiju u perilicu </h2><p>Kožnate tenisice nemojte prati u perilici nego ih ručno čistite četkicom za zube da uklonite blato ili prljavštinu. Radite to redovito. Ako imate lagane mrežaste tenisice, operite ih povremeno u perilici, ali kod sušenja napunite novinama kako bi zadržale svoj oblik. </p><h2>Grudnjak se pere pod tušem </h2><p>Budući da vjerojatno imate samo jedan ili dva sportska grudnjaka, operite nošeni grudnjak dok se tuširate. Natopite ga s nekoliko kapi deterdženta koji vam stoji na dohvat ruke i isperite. Tako ćete sutradan uvijek imati čist i suh grudnjak. </p>