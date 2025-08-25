Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
PREUKUSNA!

Savršen izbor i kad jako pazite: Zdrava pizza bogata proteinima koju možete pojesti - cijelu...

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Savršen izbor i kad jako pazite: Zdrava pizza bogata proteinima koju možete pojesti - cijelu...
Foto: Canva

Ako ste u 'cheat' danu ili jednostavno želite pripraziti na prehranu i kalorije koje unosite, ova pizza je zdrav i dobar izbor za vas. Iskušajte recept i uživajte u novom okusu...

Recept: Pomiješajte 240 g svježeg sira, 2 jaja, začine, 30 g pirovog brašna. Razmažite smjesu po papiru za pečenje. Peće se 20 minuta na 200 stupnjeva dok ne pozlati.

VLASTITI SPECIJALITETI ANKETA Domaća jela: Koliko puta tjedno kuhate kod kuće?
ANKETA Domaća jela: Koliko puta tjedno kuhate kod kuće?

Na to dodajte paradajz sos, tunu na komadiće, sir. Kratko zapecite.

POGLEDAJ VIDEO: Sveti Križ Začretje: Četiri gospođe snimaju starinske recepte iz zagorskog kraja za društvene mreže

Pokretanje videa...

Sveti Križ Začretje: Četiri gospođe snimaju starinske recepte iz zagorskog kraja za društvene mreže 00:59
Sveti Križ Začretje: Četiri gospođe snimaju starinske recepte iz zagorskog kraja za društvene mreže | Video: 24sata/pixsell

Upravo ste napravili pizzu punu proteina koju možete pojesti cijelu.

HIT NA TIKTOK-u 'Blueberry Iced Latte' je novi ljetni hit: Imamo i super recept
'Blueberry Iced Latte' je novi ljetni hit: Imamo i super recept
ZDRAVO I UKUSNO Recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić: Povrće u desertima je nova dimenzija okusa!
Recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić: Povrće u desertima je nova dimenzija okusa!

Ova pizza ima oko 600 kcal, što je odlično za cijeli obrok, pritom je bogata proteinima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ona diktira pravila u fitnessu - pa pogledajte samo te noge!
SIMBOL DISCIPLINE I SNAGE

Ona diktira pravila u fitnessu - pa pogledajte samo te noge!

Jamie Brown je certificirana osobna trenerica i online coach koja se specijalizirala za žensko oblikovanje tijela, mršavljenje i razvoj snage. Kroz svoj Instagram profil (@jamiebrown.fit) dijeli motivacijske sadržaje, savjete o treningu i prehrani te prikazuje stvarne transformacije svojih klijentica
Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. kolovoza: Ribe će financijski ulagati, Blizancima svi pomažu
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. kolovoza: Ribe će financijski ulagati, Blizancima svi pomažu

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 25. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su horoskopski znakovi koji su najgori suradnici na poslu
KOLEGA, GNJAVIŠ!

Ovo su horoskopski znakovi koji su najgori suradnici na poslu

Svaki horoskopski znak ima svoje vrline i mane, a posebno kada je riječ o poslu. Netko je uvijek prvi na zadatku, drugi pak stalno kasne ili kritiziraju, a treći u svemu traže zabavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025