Ako ste u 'cheat' danu ili jednostavno želite pripraziti na prehranu i kalorije koje unosite, ova pizza je zdrav i dobar izbor za vas. Iskušajte recept i uživajte u novom okusu...
PREUKUSNA!
Savršen izbor i kad jako pazite: Zdrava pizza bogata proteinima koju možete pojesti - cijelu...
Recept: Pomiješajte 240 g svježeg sira, 2 jaja, začine, 30 g pirovog brašna. Razmažite smjesu po papiru za pečenje. Peće se 20 minuta na 200 stupnjeva dok ne pozlati.
Na to dodajte paradajz sos, tunu na komadiće, sir. Kratko zapecite.
Upravo ste napravili pizzu punu proteina koju možete pojesti cijelu.
Ova pizza ima oko 600 kcal, što je odlično za cijeli obrok, pritom je bogata proteinima.
