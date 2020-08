Savršen ljetni ručak: Pripremite fenomenalnu pizzu na roštilju!

Tzv. grill pizza imat će specifičan okus po dimu, a najbolja je stvar što je brzo gotova i ne morate zagrijati cijelu kuću pećnicom da biste uživali u okusu domaće pizze. Kuhari su otkrili svoje najbolje savjete za to

<p>Pizza je hrana u kojoj volimo uživati cijele godine, no i nije neki užitak po ljeti pripremati omiljenu hranu u pećnici i tako dodatno zagrijati dom. Srećom, postoji vrlo ukusno rješenje - grill pizza, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/01/at-home/coronavirus-make-pizza-on-a-grill.html">New York Times.</a></p><p>Pogledajte video:</p><p>Najbolje tijesto za pizzu radi se od osnovnih sastojaka – brašna, vode, kvasca i malo soli, ali je u cijeloj priči veoma važna temperatura pečenja tijesta, odnosno pizze.</p><p>Kratkotrajnim pečenjem na veoma visokoj temperaturi, kao na roštilju, tijesto će u sredini ostati mekano i spužvasto dok s vanjske strane dobiva ukusnu koricu kojim se postiže efekt pizze iz krušne peći.</p><p>Ako imate američki tip roštilja s poklopcem, nema brige hoće li cijela pizza biti dovoljno pečena jer ćete to osigurati spuštanjem poklopca, no ako je vaš roštilj 'običan', tada je bolje birati namirnice na pizzi koje ne treba dugo termički obrađivati.</p><h2>Mali savjeti za savršen okus</h2><p>Roštilj pripremimo za direktno pečenje, zagrijemo ga na samo 250 stupnjeva. Oblikovano tijesto bez dodataka stavimo na rešetku. Pečemo ga 30 sekundi, zatim ga okrenemo. Pečenu stranu tijesta brzo namažemo pelatima i stavimo tanki sloj sastojaka, a važno je ne pretjerati s njima jer se moraju zagrijati i otopiti, a roštilj peče sam od ispod. Pizza je gotova kada se sir na njoj rastopi a rubovi pizze su smeđe zapečeni (obično za manje od četiri minute).</p><p>Ako želite koristiti neko povrće, možete ga ispeći na roštilju pored tijesta za pizzu pa ga naknadno posložiti na pizzu kad je pečeno.</p><h2>Pizza na kamenoj ploči</h2><p>Kamen, napravljen od šamotne gline, simulira podlogu krušne peći - koja suši tijesto i zato na njemu pečena pizza ima tako hrskavu koru kao najbolja pizza iz krušne peći. Ako nemate kamen, kao alternativa može poslužiti i željezna tava koju ćete odložiti na roštilj (vodite računa da tava mora biti otporna na visoke temperature i koristite one koje možete stavljati i u pećnicu.)</p>