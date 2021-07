Vlasnici farme Valtresinaro u talijanskom mjestu Viano (nalazi se blizu Bologne) organiziraju zanimljiva druženja usred mirisnih polja lavande. Ponekad su to romantične večere na dekicama, a katkad veća događanja poput vjenčanja.

'Piknik među redovima lavande' organiziraju svake srijede, četvrtka i petka od 1. do 31. srpnja, od 19.30 do 23 sata. Cijena po osobi je 35 eura, a to uključuje piće dobrodošlice, večeru koja se zna sastojati od tjestenine s povrćem i sirom, omlet s krumpirom i sirom, salamu lokalnih proizvođača, suhe kolačiće, bocu pjenušca ili dvije pive, veliku bocu vode...

Od lavande proizvode kozmetiku

Vlasnici farme su spojili ugodno s korisnim pa tako, dok čekaju da njihova organski uzgojena lavanda bude spremna za berbu i pretvaranje u fino esencijalno ulje i razne kozmetičke proizvode, primaju goste, pripremaju im slastice i pobrinu se da im posjet njihovoj farmi zauvijek ostane u sjećanju. Osim lavande, uzgajaju i nešto voća, žitarice i odnedavno neven.

Žito melju u vlastitom mlinu, a brašno koriste u obiteljskoj pizzeriji u gradu Reggio Emilia.

Pogledajte koliko je predivno u njihovim poljima lavande:

