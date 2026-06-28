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Saznajte kakav je vaš stil komunikacije prema mjesecu rođenja i kako ga poboljšati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Saznajte kakav je vaš stil komunikacije prema mjesecu rođenja i kako ga poboljšati
Foto: Dreamstime

Način na koji se izražavamo često odražava jedinstvene energije naših mjeseci rođenja. Razumijevanje vašeg stila komunikacije može utrti put skladnijim interakcijama. Saznajte kako se 12 mjeseci rođenja usklađuje s četiri stila komunikacije i kako mogu poboljšati svoje komunikacijske vještine.

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Postoje četiri komunikacijska stila - pasivan, agresivan, pasivno-agresivan i asertivan. Razumijevanje urođenih komunikacijskih sklonosti vašeg mjeseca rođenja može vas voditi prema učinkovitijim i skladnijim interakcijama.

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Prepoznavanjem i prihvaćanjem svog prirodnog stila, dok radite na područjima na kojima se možete poboljšati, možete njegovati jače veze i pomoći da razgovori obogaćuju i vas i one oko vas.

Asertivni komunikatori

Ovaj stil prirođen je onima rođenima u siječnju, travnju, svibnju, kolovozu, rujnu i prosincu. Asertivni i samouvjereni, vatreni znakovi izražavaju se otvoreno. Rođeni u travnju su izravni i smjeli, dok kolovoz odiše toplinom, a prosinac je poznat po svom optimističnom i iskrenom pristupu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako bi poboljšali asertivnu komunikaciju, ovi znakovi mogu njegovati strpljenje i aktivno slušati druge, ostavljajući prostor za suradnju i konstruktivan dijalog.

Uzemljeni zemljani znakovi komuniciraju asertivno s praktičnošću i logikom. Rođeni u svibnju mogu poboljšati svoju asertivnost otvorenijim izražavanjem emocija, oni u rujnu prihvaćanjem fleksibilnosti, a u siječnju uključivanjem empatije u svoju komunikaciju.

Pasivni komunikatori

Ovaj oblik komunikacije tipičan je za rođene u ožujku i srpnju. Pripadnici ovi vodenih znakova mogu biti skloni pasivnoj komunikaciji, često vođeni svojom osjetljivom i empatičnom prirodom.

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Da bi postali asertivniji, mogu vježbati izravno izražavanje svojih potreba, postavljanje jasnih granica i vrednovanje svojih perspektiva u razgovorima, čime će izbjeći nesporazume.

Agresivni komunikatori

Tiče se onih rođenih u lipnju i studenome. Lipanj, zračni znak, može biti verbalno asertivan, ali njegova dvojna priroda može dovesti i do povremene agresije. Da bi se poboljšali svoj način komunikacije mogu vježbati strpljenje i aktivno slušati,

Ljudi rođeni u studenom, vođeni intenzitetom, mogu pokazivati ​​agresivnu komunikaciju tijekom strastvenih trenutaka. Mogu imati koristi od smanjenja intenziteta, potičući suradljivije okruženje.

Emotional man speaking to colleague in cafe
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pasivno-agresivni komunikatori

Rođeni u veljači i listopadu pribjegavaju ovom načinu komunikacije, Pripadnici zračnih znakova rođeni u mogu se upustiti u pasivno-agresivnu komunikaciju zbog izbjegavanja sukoba. Kako bi poboljšali svoju asertivnost, rođeni u listopadu mogu vježbati izravno izražavanje osjećaja.

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Oni rođeni u veljači mogu se usredotočiti na otvoreno dijeljenje svojih misli umjesto na zadržavanje negativnih emocija, promičući jasnoću i zdrave veze.

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