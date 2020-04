Saznajte koja je idealna dobna razlika za dug i sretan suživot

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Svi znamo stereotipe koji se odnose na razlike u godinama. Ako mnogo stariji muškarac oženi ili izlazi s mnogo mlađom ženom to je samo radi izgleda ili on ima novca. Ista je stvar i kada starija žena izlazi s mnogo mlađim muškarcem, piše Your Tango.

U tim se situacijama obje strane suočavaju s negativnim pritiskom.

Iako postoje neki ljudi koji bi tvrdili kako su godine samo broj, zapravo postoji specifična razlika u godinama koja će vam pomoći da ispunite 'pravu ljubav'.

Koja je idealna razlika u godinama?

Velika razlika u godinama između partnera povećava šanse da veza ne opstane. U nekim slučajevima, dobna razlika u vezama povećava vaše izglede za raskid ili razvod preko trideset puta više nego kod para iste ili slične dobi.

Istraživanja su provedena na više od 3000 nedavno oženjenih i nedavno razvedenih američkih muškaraca i žena.

Revidirajući njihove odgovore, istraživači su utvrdili da što je veća razlika u dobi između supružnika, veća je vjerojatnost da će se konačno razvesti.

Foto: Ievgen Chabanov

Preciznije, ako ste vi i vaš partner razlike pet godina, suočavate se sa 18% većom šansom da se rastanete.

A ako vas dvoje dijeli oko 10 godina, taj se broj prilično povećava - sve do 39%!

Nažalost, imamo još gore vijesti za ljude s barem 20 godina razlike. Vaše šanse za razdvajanje povećavaju se na nevjerojatnih 95% više nego što imaju parovi koji su jednake dobi.

Možda najšokantnije, parovi s razmakom od 30 godina imaju 172% veću vjerojatnost razvoda.

Foto: Dreamstime

S druge strane, udati se za nekoga čak godinu dana starijeg ili mlađeg od vas znači za 3% povećati vaše šanse za razvod. Stoga istraživači tvrde kako je najbolje biti se nekim istih ili sličnih godina. To donosi najviše uspjeha.

No, treba također i shvatiti da su ljudi različiti i da imaju različite preferencije te da svatko uživa u drugačijem odnosu.

