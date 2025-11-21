Scan2Sail otvara sezonu s 6.000 dostupnih plovila

Scan2Sail spaja siguran najam, pouzdane partnere i vrhunsku podršku, kako bi svaka posada – od obitelji u potrazi za mirnim odmorom na moru do ambicioznih skipera željnih izazova – pronašla idealan brod i rutu za istraživanje.

Što donosi nova sezona

Fleksibilniji termini, precizniji filtri i brža potvrda rezervacije omogućuju izbor plovila za novu sezonu bez kompromisa. Moguće je birati između bareboat najma za iskusne skipere ili profesionalnog skippera i hostese za maksimalnu udobnost. Za posebne prilike tu su i potpuno opremljene luksuzne jahte s posadom, kao i kratki mini odmor aranžmani za one koji žele produženi vikend na moru bez složene logistike.

6.000 plovila za svaku posadu

Raznolik portfelj pokriva sva očekivanja i budžete:

Jedrilice za autentičan jedriličarski doživljaj i ekonomičan najam.

Katamarani s prostranim salonima i stabilnim trupovima za obiteljski odmor i veću udobnost.

Motorne jahte i motorni brodovi za brza preskakanja uvala i dinamične itinerere.

Gulete za klasični izgled, velikodušne palube i hedonistički ritam putovanja.

Luksuzne jahte s posadom za one koji žele vrhunsku uslugu i diskreciju.

Svako plovilo prolazi provjeru tehničke ispravnosti i čistoće, a oprema – od navigacije do sigurnosne opreme – usklađena je s međunarodnim standardima. Usluga uključuje i preporuke za izbor sidrišta, prijenosne SUP-ove ili sportsku opremu, kao i pomoć pri planiranju opskrbe prije check-ina u marini.

Destinacije i rute za istraživanje

Hrvatska obala nudi spektar mogućnosti: Istra i Kvarner pogodni su za mirnije obiteljske rute, dok Dalmacija privlači razvedenom obalom i kratkim udaljenostima između otoka. Kornati, Hvar, Vis i Mljet ističu se kao klasične postaje za one koji vole čisto more i autentičnu kuhinju. U Grčkoj su popularni Kikladi i Jonsko more, s vjetrovima meltemi za iskusnije jedriličare. Italija donosi šarm Amalfija i Eolskih otoka, idealnih za kombinaciju kulture i kupanja. Karibi pružaju toplo more i stalne pasate, dok Tajland nudi dramatične vapnenačke hridi, smaragdne lagune i egzotičnu gastronomiju. Svaka destinacija ima razrađene prijedloge ruta prema duljini boravka i preferencijama posade.

Foto: Scan2sail

Tematska putovanja: gastro, eco i Sail&Play

Scan2Sail razvija tri prepoznatljiva koncepta koja putovanju daju dodatnu vrijednost:

Gastro jedrenje: itinereri usmjereni na lokalne specijalitete, posjete konobama skrivenim u uvalama i vođene degustacije vina.

Eko jedrenje: naglasak na odgovorno sidrenje, redukciju plastike, inteligentno upravljanje energijom te sudjelovanje u akcijama čišćenja plaža.

Sail&Play: kombinacija jedrenja i sportskih aktivnosti – od trail staza i brdskog biciklizma na obali do kajaka, ronjenja i SUP-a – za aktivne posade koje žele više od standardnog odmora.

Komfor, sigurnost i podrška na svakom koraku

Bez obzira plovi li se jedrilicom ili motornom jahtom, prioritet su sigurnost i udobnost. Posade dobivaju detaljne upute za preuzimanje plovila, brifing o sigurnosnim procedurama te korisne savjete o lokalnim vremenskim prilikama. Za početnike su dostupni tečajevi osnova rukovanja brodom i navigacije, dok iskusni skiperi mogu zatražiti napredne meteorološke brifinge ili specifične rute za zahtjevnije uvjete. Dodatne usluge uključuju dječje sigurnosne prsluke, zaštitne mreže i odabir uvala zaklonjenih od vjetra – idealno za obiteljske itinerere.

Kako funkcionira rezervacija

Proces je jednostavan: definira se termin, destinacija i tip plovila, a zatim se odabere razina usluge – od bareboat najma do posade s potpunom uslugom. Stručni savjetnici predlažu nekoliko opcija s transparentnim cijenama, realnim fotografijama i jasnim popisom opreme. Nakon potvrde rezervacije, klijenti dobivaju personalizirani vodič s preporučenim rutama, popisom provjerenih marina i vezova, kao i ekološki priručnik s praktičnim uputama za štednju vode i energije na brodu. Partneri osiguravaju popuste u odabranim trgovinama i na sportskoj opremi, što olakšava pripremu bez žurbe.

Za koga je Scan2Sail

Za parove koji traže intimni odmor, za obitelji koje žele bezbrižan odmor na moru, za prijatelje koji planiraju aktivni tjedan, kao i za ambiciozne jedriličare kojima je jedrenje više od hobija. Zahvaljujući širokom rasponu plovila i destinacija, lako je složiti plan koji spaja željeni ritam plovidbe, udobnost smještaja i budžet. Posebna se pažnja posvećuje gostima koji prvi put isprobavaju najam broda; proces je vođen, a podrška dostupna tijekom cijelog putovanja.

Održivost kao standard

Od preporuka za korištenje ekološki prihvatljivih sredstava za čišćenje do smjernica za odlaganje otpada u marinama, održivost je sastavni dio usluge. Savjeti za ekonomično korištenje motora, jedara i generatora pomažu smanjiti potrošnju goriva, dok planiranje ruta u skladu s vjetrovima povećava zadovoljstvo plovidbom i smanjuje utjecaj na okoliš. Tako se spajaju odgovorno putovanje, sloboda otvorenog mora i osjećaj da je svaka preplovljena milja napravljena promišljeno.

Uz 6.000 raspoloživih opcija, jasno strukturiranu podršku i tematske programe, iskustvo na valovima postaje elegantno, smisleno i prilagođeno svakoj posadi koja želi more doživjeti onako kako je zamišljala.