Košarica za koronu: Što treba imati doma i kako se pripremiti

U Hrvatskoj je trenutačno vise od 5000 ljudi u nekom obliku epidemiološkog nadzora. Oni se ne smiju kretati van i tijekom boravka u izolaciji otežana im je mogućnost nabave namirnica.

Njima, njihovim ukućanima i ljudima koji završe u izolaciji pametna izrada popisa namirnica može pomoći da lakse izdrže izolaciju. I da spriječe nepotrebne navale na trgovine.

Dovoljno je da imate namirnica za dva tjedna, a ne da nagomilate hrane za sljedećih pet godina. Važno je zadržati smirenost i ne stvarati paniku, pa isto tako ne treba nahrupiti u trgovine te isprazniti police. Pratite dnevna izvješća i upute koje šalju nadležne službe kako biste bili u tijeku s informacijama i svakako se pridržavajte savjeta struke. Ne pokušavajte zaobići ili na drugi način prekršiti upute, jer one su tu radi svih građana i njihove zdravstvene sigurnosti.

Izolacija ne mora biti loša stvar, baš naprotiv. Zapravo, to je idealno vrijeme da produbite odnose s voljenima i provedete zajedničko vrijeme kvalitetno. No prije toga, trebate se dobro opskrbiti namirnicama koje će dostajati za cijelu obitelj.

Svatko je odlaskom u trgovinu barem jedanput zaboravio kupiti nešto po što je došao, pa kako bismo vam olakšali pripremu i spriječili zaboravljanje važnih artikala, u nastavku donosimo popis nužnih namirnica za četveročlanu obitelj.

Vi ćete taj popis prilagoditi svojim potrebama i obogatiti ga namirnicama koje inače konzumirate, no svakako u kućanstvu uvijek treba imati dovoljno brašna, ulja i tjestenine kako biste mogli makar nešto skuhati kad ogladnite. Od brašna uvijek možete umijesiti svježi kruh ili peciva, a pomoći će i izrada slastica.

Ne zaboravite na mljeveno meso koje možete pripremati u verzijama od umaka do okruglica te zamrzavati. Na taj način ćete si olakšati predstojeće dane i nećete morati kuhati, nego samo izvaditi i podgrijati neko od spremljenih jela.

Kako biste prošli jeftinije, birajte obiteljska ili maksi pakiranja. Sjetite se napuniti i ledenicu spremajući smrznuto meso i povrće, a u smočnici čuvajte ukiseljeno povrće, pekmeze i ajvar koji uvijek dobro dođu.

Konzerve graha, ribe i konzerviranog povrća neće biti naodmet i dobro će se uklopiti, a ako volite grickalice, ne zaboravite spremiti koju čokoladu i paket keksića za crne dane.

Djecu će to sigurno razveseliti, a možete i u ledenici ostaviti spremljenu neku slasticu kojom ćete iznenaditi obitelj kad se okupite za stolom.

Pametna kupnja

Pri kupnji se fokusirajte na trajne namirnice koje mogu dugo stajati ili imaju neograničen rok trajanja, a pritom imajte na umu da je dobro spremiti one koje ne zahtijevaju kompliciranu pripremu i možete ih koristiti bez da trošite vodu. Kad smo već kod toga, bilo bi dobro spremiti i nekoliko litara pitke vode po članu kućanstva, za slučaj da se prekine opskrba.

Prije nego što krenete u kupnju, uzmite si pola sata vremena i provjerite stanje namirnica koje već imate u ormarićima i smočnicama, te sjednite i pripremite popis stvari koje planirate kupiti kako ništa važno ne biste zaboravili.

Pitajte i ostale ukućane što misle da bi im moglo zatrebati tijekom tog perioda, pa dodajte na popis i pripremite. Ako i ne potrošite sve što ste kupili za izolaciju, dobro će vam doći tijekom ostatka godine pa na to gledajte kao na ulaganje za budućnost.

Također, ne zaboravite na artikle za osobnu higijenu, a u kući svakako valja imati spremnu i kutiju za prvu pomoć u slučaju manjih ozljeda. Provjerite u kakvom je stanju kućna ljekarna, pa svakako dodajte lijekove ili sirupe za snižavanje temperature, protiv kašlja ili sprej za nos. Ako ste kronični bolesnik i koristite druge lijekove, posavjetujte se sa svojim liječnikom oko mogućnosti da se unaprijed pripremite za izolaciju te pripremite dovoljnu količinu lijeka.

Dvotjedna izolacija

Bilo bi dobro da imate i alkohol za dezinfekciju, a provjerite je li vam toplomjer ispravan. S obzirom na mogućnost da ćete u kući ostati oko dva tjedna, ne zaboravite na veće količine sredstava za dezinfekciju i čišćenje, osobito ako član kućanstva već ima virozu ili prehladu. U gotovo svim trgovinama mogu se kupiti rukavice za jednokratnu uporabu koje ćete koristiti prilikom čišćenja i potom baciti, a možete kupiti i više krpica za pranje i čišćenje koje možete baciti nakon što ste završili s pospremanjem.

Također, ako imate malu djecu, ne zaboravite opskrbiti se većom količinom pelena i hrane ze bebe te kašica. Ako ste vlasnik kućnih ljubimaca, ne zaboravite ni na njihovu hranu, pijesak ili druge potrebe. Kod kupnje birajte racionalno i ne dopustite si da vas ponese masovna histerija.

A kad ste već dobili neprocjenjivo vrijeme koje možete provesti sa članovima svoje obitelji, svakako gledajte da ga pametno iskoristite. Naravno da će dio vremena svakog člana kućanstva otići na gledanje omiljenih serija i praćenje vijesti, kao i na igrice na mobitelu.

Unatoč izvanrednoj situaciji, i dalje vrijedi pravilo da boravak pred ekranima šteti zdravlju, pa mališanima ograničite vrijeme provedeno pred uređajima. Ponekad možete zajedno pogledati omiljene serije i filmove, no ako imate djecu, pomoći će druge aktivnosti koje uključuju sve članove obitelji.

Što s vremenom?

To mogu biti različite društvene igre, pa čak i one obične poput boce istine, do kompliciranijih stolnih igara. Dio vremena posvetite i učenju te ponavljanju školskog gradiva, a uvijek možete vašom maštom omogućiti stvaranje pravih malih umjetničkih djela.

Plastelin, vodene boje, tempere, pastele i sličan pribor uz škare, ljepilo i malo šljokica mogu rezultirati predivnim crtežima. Ili pak možete kao obitelj dogovoriti zajednički umjetnički projekt, veliku sliku ili skulpturu na kojoj ćete svi raditi i poslije je s ponosom držati na istaknutom mjestu u stanu kao uspomenu.

Dodatno, dijete možete naučiti nekim novim vještinama poput šivanja, pletenja ili pripreme jednostavnijih jela.

Svakako ne zaboravite s djecom razgovarati o novonastaloj situaciji i objasniti im otvoreno i iskreno što se zbiva. Odrasli su dovoljno tjeskobni i uspaničeni zbog svega, a u dječjem svijetu taj je strah još veći i još manje razumljiv. Dopustite im pitanja i uvijek ponudite odgovore primjerene njihovoj dobi, bez pretjeranog kompliciranja i stvaranja dodatnih strahova ili prikrivanja istine.

Objasnite djeci

Objasnite im kako na novonastalu situaciju mogu gledati s pozitivne strane, uz svijest da smo svi dio zajednice te naše ponašanje može utjecati na njezino zdravlje.

Podsjetite i sebe i djecu na važnost osobne higijene i redovitog pranja ruku, a ukoliko imate dijete s kroničnom bolešću ili drugim stanjem, svakako se konzultirajte sa specijalistima koji ga prate o svim eventualnim problemima i rješenjima koja imate na raspolaganju u takvoj situaciji. Kao i za odrasle, pripremite zalihu lijekova i drugih medicinskih preparata koji vam trebaju u njezi.

S malom djecom kojoj je teže objasniti zašto sad ne mogu izaći u park i družiti se s prijateljima, pokušajte osmisliti druženje u kojem će se mališan zabavljati učenjem brojalica, pjesmica ili jednostavno nekim novim vještinama.

Možete zajedno kuhati, peći kolače ili organizirati akciju čišćenja stana u kojoj će i dijete doprinijeti. U brojnim trgovinama može se kupiti ljuljačke koje se jednostavno učvrste za okvir vrata, pa za bebe možete osmisliti igraonicu u kojoj im gotovo i neće nedostajati vanjski svijet.

Na kraju, imajte na umu da unatoč izolaciji i teškim trenucima koji su možda pred vama, trebate brinuti o sebi i svom zdravlju. Pobrinite se da vi i vaši ukućani redovito jedete i spavate. Za neke jednostavne vježbe ne treba vam teretana ili izlazak na otvoreno, nego ih možete zajedno raditi kod kuće.

Hoće li to biti čučnjevi ili trbušnjaci, ovisi o vama i vašim željama, a djeci će možda i to biti zabavno. Redovito čistite i dezinficirajte prostor u kojem boravite, a svakako ga i redovito provjetravajte. Toplije vrijeme sigurno ne predstavlja rizik od prehlade ukoliko više puta u danu otvorite prozore i dobro provjetrite vaš stambeni prostor. Ne dopustite crnim mislima da vas obuzmu i svakako nemojte podleći panici.

Sjetite se da niste jedini u toj situaciji, a da postoji viši cilj radi kojeg ste u izolaciji. Ako smatrate da su vas preplavili negativni osjećaji i više ne znate kako biste se nosili sa situacijom, porazgovarajte otvoreno o tome s bližnjima i poslušajte njihove savjete.

Ako ni to ne pomaže, u Hrvatskoj postoji niz telefonskih linija za psihološku pomoć kao i stručnjaka za mentalno zdravlje čiji su mobiteli uvijek dostupni. Nemojte se ustručavati zatražiti pomoć ako se snalazite baš najbolje u situaciji koja je nova za čitavo čovječanstvo.

Ako živite u stambenoj zgradi, dogovorite se s predstavnikom stanara oko ponašanja u zajedničkim prostorima, a to uključuje odlaganje smeća i vožnju liftom ili korištenje drugih zajedničkih prostorija.

Pri izlasku u takve prostore obavezno, čak i ako se niste tako dogovorili s predstavnikom stanara, primijenite sve mjere predostrožnosti i zaštite, a po povratku u stan odmah operite ruke i dezinficirajte kvake.

Nazovite svoje starije susjede i članove obitelji, razgovarajte s njima svakog dana i provjerite kako se oni snalaze. Ponekad će biti dovoljna i činjenica da ste se javili i razgovorom nekome olakšali usamljenost ili teške trenutke samo da biste ga pitali kako je. Saslušajte ga i utješite ako je potrebno.

Popis osnovnih namirnica:

1. Pasirana rajčica, litra i pol - 20 kn

2. sol, 1 kg - 4,49 kn

3. suncokretovo ulje, 3 litre (7,99 litra) - 23,97 kn

4. brašno, 5 kg - 14,99 kn

5. palenta instant, 1 kg (7,99 pakiranje od 540gr) - 15,98 kn

6. šećer, 1 kg – 5,99 kn

7. med, 900 gr, cvjetni – 59,99 kn

8. kava, 500 gr – 22,99 kn

9. mljeveno meso, 2 kg - 35,17

10. toast kruh, 2 kg (pakiranje 430 gr ) – 47,96 kn

11. čajna pašteta, 600 gr – 3,49 kn, ukupno 20,94

12. smrznuto povrće, 2 kg – 14,99 kn po kg, ukupno 29,98 kn

13. smrznute ribe, 2 kg (oslić, lignja, srdela, lokarda): 1 kg lokarde: 14,99 kn, srdela 10,99 kn

14. 20 svježih jaja – (13,99 x 2) - 27, 98 kn

15. jabuke, 3 kg – (8,99 x 3) – 26,97 kn

16. krumpir, 3 kg – (4 kn kg x 3) - 12 kn

17. tjestenina, 4 kg, (4,99 x 4) - 19,96 kn

18. suhi sir, 1 kg - 49,90 kn

19. suho meso (šunka, hamburger, panceta) 1 kg - suha šunka 89,90 kn, dimljeni hamburger 44,90 kn

20. riža, 1 kg - 14,99 kn

21. dvopek, 1 kg (15,99 kn za pakiranje od 315 gr) - 47,99 kn

22. trajno mlijeko, 6 l - (5,49 x 6) - 32,94 kn

23. tunjevina u konzervi, 4 komada 35,96 kn

24. grah, 1 kg - 14,99 kn

25.maslac, 1 kom – 15,99 kn

26. ukiseljeno povrće:

Cikla: 11,99 kn

Krastavci: 15,99 kn

Paprika: 9,99 kn

Kiseli kupus, 500 gr: 5,99 kn

27. sir trokutići, 2 pakiranja – 22 kn

28. smrznuto voće, 1 kg – (19,99 x 2) - 39,98 kn

29. voda 6 l – 29,95 kn

30. pekmez, čoko namaz i slično - 23,52 kune za kg pekmeza

31. luk, 2 kg – 5,98 kn

32. češnjak, 1 kg - 39,99 kn

UKUPNO: 923,36 kuna

Za kućanstvo:

1. toalet papir, 2 pakiranja po 10 kom troslojni, (18,99 x 2) - 37,98 kn

2. sredstva za čišćenje i dezinfekciju, 2 litre (14,99 x 2) - 29,98 kn

3. pasta za zube - 8,99 kn

4. prašak za rublje, 5-7 kg - 49,99 kn za 7 kg

5. sapun, 2 kom: tekući 1 litra 9,99 kn

6. gel za tuširanje, 2 kom – (9,99 x 2) – 19,98 kn

7. šampon za kosu, 1 kom – 19,99 kn

8. maramice i vlažne maramice - 17,48 kn

9. komplet za prvu pomoć - 1 pakiranje – 59,99 kn

10. radio tranzistor 1 kom – 105 kn

11. baterije - 10 kom – za baterije AAA 4 kom cijena je 24,90 kn za pakiranje

12. ručna svjetiljka - 2 kom (LED džepna svjetiljka 139,99 x 2) - 279,98 kn

13. deterdžent za suđe 1 litra - 15,99

UKUPNO:

680,24 kuna

Za kućnu apoteku:

1. alkohol – 100 ml 19 kn

2. toplomjer – 29 kn

3. lijekovi za snižavanje temperature – od 37,50 na više

4. sprej za nos – 27,97

5. sirup protiv kašlja – 45,90 na više

6. flasteri – 25,04

UKUPNO:

184,41 kuna

Za ostale potrebe:

- hrana za kućne ljubimce, pijesak za mačke, pelene za bebe, hrana za bebe (kašice, čokolino), ako imate bebu onda i ekstra količina vlažnih maramica