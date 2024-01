Schwarz je umro dva dana prije polijetanja svog 'zračnog broda'

David Schwarz bio je mađarsko-židovski izumitelj koji je od 13. godine živio u Županji, a kasnije i u Zagrebu na Zrinjevcu. Rođen je 2. listopada 1850. godine, a na našim je prostorima postao poznat po tome što je izumio duraluminij i - cepelin. Upisao je obrtničku školu u kojoj se učio trgovačkom zanatu. To mu je kasnije izvrsno poslužilo jer je radio kao trgovac s građevnim drvom iz Spačvanskog bazena. U Županji je proveo veći dio svoga života, a tamo je upoznao i suprugu Melani.

Na svoj prototip zračne letjelice prvi je od izumitelja ugradio benzinski motor. U Petrogradu pod pokroviteljstvom cara Aleksandra III. gradio je prvi upravljivi zračni brod na svijetu, no nakon optužbi da je austrijski špijun, konstrukciju je uništio i pobjegao u Njemačku. Tamo je u okrugu Tempelhofu kraj Berlina ponovno započeo gradnju zračnog broda, a s tvorničarom Karlom Bergom uspio je pronaći novu aluminijsku leguru - dural. Načinio je zračni brod dužine 48 metara, promjera 12 i širine 13,5 metara.

Prvi neslužbeni let bio je izveden 1896. godine, kad se brod podigao tek jedan metar iznad zemlje. Prvi službeni let bio je predviđen za 15. siječnja 1897., no Schwarz umire 13. siječnja od posljedica moždanog udara u Beču. Nacrte je nakon Schwarzove smrti od udovice Melanie Schwarz kasnije otkupio njemački general, grof Ferdinand von Zeppelin, za 15 tisuća maraka.

Vatikan nas priznao nakon šest zemalja

Foto: Javno vlasništvo

Vatikan je 13. siječnja 1992. priznao suverenost i nezavisnost Republike Hrvatske, dva dana prije nego što će to učiniti većina europskih zemalja. Podsjetimo, do datuma vatikanskog priznanja Hrvatsku su priznali već Slovenija, Litva, Ukrajina, Latvija, Island i Estonija. Od tih je država jedino Island bio međunarodno općepriznat, dok su ostale države bile, poput Hrvatske, tek u procesu borbe za priznanje.

Kapetan zbog nesreće završio u zatvoru

Talijanski kruzer Costa Concordia, na kojemu se nalazilo 3216 putnika i 1013 članova posade, 13. siječnja 2012. udario je u podmorski greben i počeo se opasno naginjati, da bi se na kraju prevrnuo. Poginule su 32 osobe. Tijela dvoje stradalih, Russella Rebella, 33-godišnjeg člana posade, te 50-godišnje putnice Marije Grazije Trecarichi konačno su pronađena i identificirana nakon nekoliko mjeseci jer je za spasioce bilo previše riskantno da ih izvlače dok je brod nagnut. Kapetan broda Francesco Schettino optužen je za skretanje s kursa kako bi impresionirao putnike, posadu i pozdravio lokalno stanovništvo. Protiv njega se vodio i sudski postupak za višestruko ubojstvo. "Kapetan kukavica", kako su ga mediji prozvali, u jednom intervjuu za talijansku La Stampu rekao je da je i on sam žrtva jer su ga mediji prikazali gore nego Osamu bin Ladena. U veljači 2015. proglašen je krivim i osuđen na 16 godina zatvora, a kaznu danas služi u zatvoru Rebibbia u Rimu.

Više vremeplova pročitajte ovdje.