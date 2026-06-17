Second hand namještaj sve je popularniji: Evo kako uštedjeti i što nikad ne biste smjeli kupiti

Ako imate kućnog ljubimca ili malu djecu kojoj se lako dogodi da proliju sok ili ostave mrlje od prljavih ručica na trosjedu, često poželite zamijeniti namještaj koji možda i nije toliko dotrajao da ga treba odbaciti. No želja nerijetko tinja po godinu, dvije, tri... jer nije lako izdvojiti novac za nabavu novoga komada namještaja dok su drugi troškovi prioritet. Jer, kao za inat, pokvarila se perilica rublja, perilica suđa, ili morate nabaviti novo računalo i radni stolac klincu koji je krenuo u školu. Kad se sve to čini nedostižnim, možda je pravo vrijeme da bacite oko na second hand ponudu u oglasnicima ili na Facebooku, jer mnoge kvalitetne stvari mogu se pronaći i po upola nižoj cijeni nego što biste ih našli u trgovini.