Svjetska shopping platforma Lyst’s javlja da je ove godine od ožujka pretraga second hand vjenčanica narasla za 103%. No, dame su u potrazi i za dizajnerskim vintage vjenčanicama i to za 53% više nego u periodu prije ožujka.

Vlasnica online second hand dućana Vinted, Natacha Blanchard, otkriva slične rezultate te ističe kako je sve više vjenčanica na prodaju - kod njih je kroz godinu dana prošlo oko 150.000 haljina za Veliki dan.

Ističe da današnje mladenke vole održivost, a nju upravo postižu kupnjom second hand vjenčanice. Ipak, radi se o haljini koju nosimo samo jednom.

Na online adresama dostupne su kreacije koje inače koštaju nam desetke tisuće kuna, primjerice s potpisom Vere Wang. Također, tu je niz elegantnih vintage kreacija bijele ili boje pastela, koje dame mogu nositi i na vlastito vjenčanje.

Izuzetno je popularan i online shop s vintage robom Vestiaire Collective, koja trenutno prodaje više od 4.000 vjenčanica brendova poput Paco Rabanne, Pronovias i Dior.

Kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, ThredUp, objavila je da su u posljednjih desetak godina potrošači uštedjeli oko 2 i pol milijarde kuna na kupnji rabljene odjeće, piše Yahoo.

No, najveći razlog zašto su second hand haljine postale popularne ima veze s održivošću. Prema Jamesu Reinhartu, suosnivaču i izvršnom direktoru ThredUpa, pandemija je utjecala na 'radikalnu transformaciju u maloprodaji'.

Godina dana kod kuće utjecala je na promjenu perspektive prema više održivom načinu kupovine i odijevanja.

ThredUp je objavio izvješće u kojemu stoji da je prošle godine čak 33 milijuna potrošača prvi put kupilo rabljenu odjeću.

Od njih čak 76% planira nastaviti kupovati vintage stvari tijekom sljedećih pet godina.